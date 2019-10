Tiziana Rivale/ Bersaglio di Panariello: “Volevo sapere ma le poppe sono tue o” (Tale e Quale Show Il Torneo)

Tiziana Rivale e la caduta di stile di Giorgio Panariello

Tiziana Rivale è riuscita a passare il turno per un soffio, ma la certezza è che potremo seguire il suo percorso nel talent grazie a Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo. La scorsa settimana ha cantato Left Outside Alone di Anastacia, un brano con cui l’artista originale ha conquistato un MTV Europe Music Award come Miglior Canzone. Perfetto il costume, per una volta irriconoscibile grazie ad un trucco perfetto e magnifica anche per quanto riguarda il cantato. La Rivale ha deciso di fare uno sprint finale per assicurarsi un lasciapassare per la seconda fare del programma e c’è riuscita. L’emzione di sicuro è stata tanta e questo ha provocato un siparietto divertente fra la concorrente e Vincenzo Salemme. Durante i commenti, il giudice infatti ha manifestato il suo stupore e gradimento: “Mamma mia identica, ma pure somigliante nel viso. Ma poi questa voce nera”. Solo che Tiziana Rivale ha approfittato delle sue parole per ringraziare lo staff artistico che l’ha sostenuta, perdendo di vista il fatto che il giudice fosse ancora impegnato a dire il suo pensiero: “Io sto parlando, non mi stai pensando proprio”, ha detto il comico napoletano con ironia. “Canta sempre bene Tiziana”, ha sottolineato Loretta Goggi, “quando ti capitano delle cantanti e delle interpretazioni che ti danno la gioia di esprimere la tua vocalità, si vede e si sente”. Soddisfatto anche Giorgio Panariello, che però si è concentrato su un altro dettaglio del look dell’artista: “Volevo sapere, ma le poppe sono tue o…”. A nulla è servito che la Rivale ribadisse più volte che si trattava di un decolletè del tutto naturale. Clicca qui per guardare il video di Tiziana Rivale.

Tiziana Rivale: la sesta posizione le da’ il via libera per l’accesso a Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo

Tiziana Rivale è riuscita a passare il turno, anche se rientra fra i concorrenti che vedremo da stasera a Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo solo per un soffio. Nella classifica generale ha centrato infatti solo 292 punti, conquistando la sesta posizione. Per quanto riguarda la classifica della serata invece la troviamo con 37 punti al quarto posto, poi trasformati in 42 grazie al voto di uno dei concorrenti. “L’Italia mi ha sottovalutata”, dice intanto la Rivale a Storie Italiane. “Questo da una parte mi fa piacere, perchè c’è tutto il resto del mondo che mi apprezza”. Secondo la cantante non c’è stato il supporto discografico ideale perchè potesse continuare la sua carriera nel nostro Paese, ma per sua fortuna al di fuori dei confini ha trovato terreno fertile. Senza dimenticare alcune persone sbagliate, “che dovevano fare delle cose e invece non le hanno fatte”. Nessun nome però da parte di Tiziana Rivale, che ha scelto di mantenere segrete le identità dei colpevoli perchè si tratta di persone ormai scomparse. “Adesso mi prendo tante rivincite e va bene così”, ha aggiunto. Il discorso è ricaduto anche sulla battuta che la settimana scorsa Giorgio Panariello ha diretto al seno della concorrente, una pagina infelice secondo l’opinione della conduttrice Eleonora Daniele. Anastacia infatti ha fatto una lunga lotta per vincere il tumore al seno che l’ha colpita e visto che in quel particolare momento Tiziana Rivale stava interpretando il personaggio, agli occhi di qualcuno il giudice toscano avrebbe commesso un grave errore. Immediate le scuse di Panariello via Instagram: “Dimenticandomi completamente che Anastacia era stata operata al seno. Questa è una gaffe imperdonabile, devo riconoscerlo”. Più tiepida la reazione di Tiziana: “Massì, è stata una battuta, magari infelice, ma lui non l’ha fatto apposta”. Clicca quiper guardare il video di Tiziana Rivale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA