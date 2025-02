Tiziana Rivale, chi è e carriera della cantante: il boom a Sanremo 1983

Nella storia del Festival di Sanremo c’è stato spazio anche per Tiziana Rivale, che si distinse con una vittoria nel 1983 che contribuì in maniera importante al suo grande successo nazionale. La cantante ha vissuto di musica sin da giovanissima: nata come Letizia Oliva, prima di assumere il nome d’arte con cui oggi tutti la conosciamo, ha iniziato ad avvicinarsi al canto all’età di 11 anni appassionandosi inizialmente di generi quali il blues e la black music.

Tiziana Rivale ha un compagno? "Ora sono molto selettiva"/ "Non vale la pena soffrire per chi non merita"

La sua è una lunghissima gavetta che ha fatto tappa inizialmente in una rock-band e, successivamente, l’approdo al Festival di Sanremo nel 1983 con la vittoria grazie al brano Sarà quel che sarà. In una recente intervista rilasciata a La Verità, Tiziana Rivale aveva raccontato un retroscena legato alla sua partecipazione e alla storia di questa canzone: “Nel 1982 incisi una canzone e la casa discografica doveva promuoverla. Poi mi chiesero “Vuoi fare Discoring o una gara a Domenica in chiamata ‘Voci per Sanremo’?”. Ero inesperta e dissi “Proviamo a fare la gara”, pensando che non l’avrei mai vinta. Ma la vinsi, guadagnandomi il posticino al festival 1983”. E, alla fine, trionfò tra i Big.

Tiziana Rivale, perché non ha mai avuto figli? "Non si fanno cose con leggerezza"/ "Compagno? Sono selettiva"

Tiziana Rivale e la carriera: l’esperienza all’estero e la versatilità artistica

Dopo l’exploit sanremese, Tiziana Rivale ha ampliato la propria popolarità nazionale attraverso numerose partecipazioni televisive e organizzando concerti e tournée in Italia e anche all’estero. A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 ha inoltre vissuto in America, a Los Angeles, dove all’attività di cantante ha aggiunto anche l’incisione di alcune colonne sonore nonché esperienze di doppiaggio cinematografico.

La carriera della Rivale è ricca di versatilità artistica e ha spaziato su più generi; dal 2008, per esempio, è tornata a fare musica accantonando il suo più classico pop per abbracciare una linea più dance e molto più vicina all’epopea d’oro della Italo disco degli anni ’80. Inoltre, negli ultimi anni abbiamo visto spesso la cantante in televisione; nel 2019 è stata tra le concorrenti di Tale e quale show su Rai 1, partecipando poi l’anno scorso alla versione del programma Tale e quale Sanremo condotta sempre da Carlo Conti.

Chi è Tiziana Rivale/ Da Sanremo a Tale e quale Sanremo: "trionfo inaspettato con Sarà quel che sarà"