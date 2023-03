Tiziana Rivale, chi è la cantante celebre e “discussa” / La diatriba con Tiziano Ferro

Tiziana Rivale, dal trasferimento in America al trionfo al Festival di Sanremo

Estro artistico, irriverenza ed un carattere particolare; è questo e molto altro Tiziana Rivale, personaggio noto del panorama musicale ma che negli anni si è fatta largo anche nel mondo della TV. La sua carriera è stata senza dubbio ricca, tra collaborazioni di spicco e successi costellati da gratifiche di spicco; eppure, Tiziana Rivale ha spesso diviso l’opinione pubblica con le sue idee e scelte, in particolare da quando i social sono diventati terreno fertile per il giudizio libero e generalizzato.

Classe 1960, Tiziana Rivale scopre una passione forte per la musica fin da giovanissima; in adolescenza si distingue per gusti artistici di grande valore, dai Pink Floyd a Frank Sinatra. Si diploma al liceo classico per poi trasferirsi in America dove ampliare e arricchire la sua formazione artistica. Tornata in Italia, impiega davvero pochi anni per trovare il successo sfruttando al meglio la grande occasione del Festival di Sanremo. Nell’edizione del 1983 riesce infatti a trovare il trionfo nella kermesse canora con l’iconico brano Sarà quel che sarà. Al successo però, seguirono le prime polemiche e divisioni intorno a Tiziana Rivale, con aneddoti riferiti proprio al successo sul palco dell’Ariston.

Tiziana Rivale, accuse e pensieri “scomodi”: dal presunto plagio del 1983 allo “scontro” con Tiziano Ferro

In quanto vincitrice del Festival di Sanremo nel 1983, Tiziana Rivale avrebbe infatti dovuto partecipare come rappresentante italiana all’Eurovision song Contest; la casa discografica gli preferì Riccardo Fogli con il brano Per Lucia, trovando chiaramente il disappunto della cantante. Il brano Sarà quel sarà finì inoltre in un vortice di polemiche anche per questioni di plagio; il ritornello venne considerato molto simile al noto brano Up where we belong di Joe Cocker e Jennifer Warnes, realizzato l’anno precedente. A dispetto delle critiche e teorie, non vi furono cause legali e ulteriori strascichi e la questione si concluse con la semplice teoria della coincidenza.

Le polemiche per Tiziana Rivale non si sono placate nemmeno nei tempi recenti; alcuni anni fa ebbe modo di esprimere la propria opinione in vista del matrimonio tra Tiziano Ferro e il suo compagno. La cantante si sfogò su twitter in merito a questioni di genitorialità e adozione, attirando su di sé tantissime critiche da parte dei fan del cantante. Oltre le polemiche però Tiziana Rivale è riuscita a mantenere alto il valore della sua arte prestandosi anche a palcoscenici televisivi. La donna deve il suo debutto al grande e compianto Paolo Limiti; fu proprio quest’ultimo a sceglierla per diversi programmi da lui stesso condotti, da Ci vediamo in tv a Paolo Limiti show.











