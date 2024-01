Tiziana Rivale, chi è la cantante di Sarà quel che sarà/ Carriera tra musica e tv: la vittoria a Sanremo 1983

Tiziana Rivale, la carriera della cantante e vincitrice del Festival di Sanremo 1983

Il nome di Tiziana Rivale è tradizionalmente associato all’iconico brano Sarà quel che sarà, che le valse la vittoria al Festival di Sanremo nel 1983. Il percorso nella musica della cantante, tuttavia, affonda le radici sin da bambina. Nata a Formia e cresciuta a Gaeta, in provincia di Latina, muove i suoi primi passi nel canto alla tenera età di 11 anni: tra i suoi miti figurano le leggende del blues e della musica nera, tra cui Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e Aretha Frenklin.

Tiziana Rivale accende la polemica a Domenica In contro Sanremo 2024/ "Non ci vado perché non sono un numero"

Dopo alcune gare canore, in cui si è messa in mostra e che le hanno permesso di proseguire la sua lunga gavetta, la Rivale sbarca per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1983. La sua prima partecipazione alla kermesse fu un successo: con Sarà quel che sarà, infatti, vinse quell’edizione. Tuttavia il brano fu macchiato da alcune polemiche, poiché fu oggetto di accuse di plagio per la sua somiglianza con Up where we belong, canzone interpretata da Joe Cocker e Jennifer Warnes.

Tiziana Rivale tra cinema e televisione: la recente polemica su Sanremo

Nonostante la polemica, Sarà quel che sarà fu un successo e Tiziana Rivale, dopo quel Sanremo, fu chiamata per diverse partecipazioni televisive e numerosi concerti in Italia e all’estero. Nel corso degli anni, inoltre, la cantante ha saputo anche reinventarsi e ritagliarsi il giusto spazio anche in televisione. Ha infatti preso parte ad alcune edizioni di Domenica In, al fianco di Fabrizio Frizzi e di Paolo Limiti. Più di recente, invece, ha partecipato come concorrente a Tale e quale show di Carlo Conti nel 2019.

Ed è proprio degli ultimi giorni una piccola polemica legata a Sanremo, di cui Tiziana Rivale ha un ricordo agrodolce. Ricorda sì con grande gioia la vittoria nel 1983, ma allo stesso tempo svela perché non vorrebbe mai più tornare in gara, come rivelato ospite a Domenica In da Mara Venier: “Per me basta così, le gare non le faccio più, per cui ho vinto quell’esperienza, è stata bella, ma non gareggio più perché non mi sento un numero. Bisogna andare come ospiti, come carrellata ma per me è no“. E, in riferimento alla sua storica vittoria, ha ammesso in riferimento ai suoi colleghi: “Lì per lì mi hanno un po’ odiato ma dopo abbiamo recuperato. Io venivo dalla gavetta rock. Poi ho deciso di non fare più gare e lasciare il posto agli altri“.











