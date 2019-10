Tiziana Rivale è Anastacia/ Si gioca tutto per la rimonta (Tale e Quale Show)

Un personaggio più moderno questa volta per Tiziana Rivale: a Tale e Quale Show 2019 la vedremo nei panni di Anastacia. Questa sera potrà fare affidamento sulle sue conoscenze tecniche, anche se fino ad ora la concorrente non ha mai deluso le aspettative del pubblico. Tuttavia, nella puntata precedente del programma di Carlo Conti, si è classificata ottava, nonostante abbia superato la quint’ultima posizione nella classifica dei giudici. Forse manca qualcosa nelle sue esibizioni, che le permetta di essere davvero apprezzata appieno. “Darò il massimo per tutti voi! Grazie di esserci”, scrive intanto sui social. Il suo obiettivo sarà sicuramente quello di recuperare la seconda posizione perduta dopo l’interpretazione di Caterina Caselli. Riuscirà questa volta a stupire i giudici tanto da rimontare e fare in modo che il quinto posto nella classifica generale sia solo un piccolo scivolone? Dopotutto, in gioco c’è il Torneo, ossia la fase finale di Tale e Quale Show 2019, che, come ogni anno, vedrà sfidarsi i migliori protagonisti di quest’edizione con i primi classificati della scorsa.

Tiziana Rivale nei panni di Anastacia è pronta a risalire la classifica

Grazie soprattutto all’esibizione di Tina Turner, la Rivale si era conquistata il secondo posto in classifica con 213 punti. Tuttavia, la bassa posizione ottenuta con l’interpretazione di Caterina Caselli l’ha portata a 250 punti totali, punteggio che le è valso il quinto posto nella classifica generale. Perché non è riuscita a convincere giudici e pubblico nella puntata di venerdì 11 ottobre? “Secondo me stasera c’era tutto. Trucco voce. Siamo partiti alla grande”, ha detto subito Giorgio Panariello. Il commento più articolato però è stato quello di Vincenzo Salemme: “Complimenti al trucco, peccato che si è staccato un pezzo sotto. Sei stata brava. In qualche momento la voce era un po’ calante come quello di Caterina Caselli”. Il giudice ha aggiunto anche di aver rivissuto in alcuni istanti anche quel sapore di passato legato ai tempi d’oro della cantante. “Hai preso giustamente tutte le sue movenze, la gestualità. Anche la somiglianza, a prescindere dalla bazza che si è staccata”, ha detto invece Loretta Goggi. Pareri più che positivi quindi, ma forse meno eclatanti se paragonati a quelli ottenuti da altri concorrenti, che si sono rivelati quasi impeccabili. Riuscirà a scalare nuovamente la classifica?

Video, Tiziana Rivale oggi sarà Anastacia: l’imitazione di Caterina Caselli





