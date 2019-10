Tiziana Rivale è Caterina Caselli/ Video, una dura prova (Tale e Quale Show 2019)

Si prepara il terreno per una possibile vittoria per Tiziana Rivale. Nella puntata di Tale e Quale Show 2019 di oggi la vedremo nei panni di Caterina Caselli, una delle artiste più affermate nel panorama italiano del passato. Di sicuro nelle sue corde, soprattutto se si pensa che la Rivale fino ad ora ha dimostrato di essere una concorrente piuttosto versatile e di riuscire ad affrontare diversi ruoli, anche molto distanti fra loro. Purtroppo le case delle scommesse italiane non sono tutte d’accordo sul considerarla fra i papabili alla vittoria finale ed è impensabile comprendere il motivo, visti i successi registrati nel corso del talent. Che cosa potrebbe cantare questa sera? L’ipotesi spazia da Nessuno mi può giudicare, con cui la Caselli riuscirà a costruire il suo successo nel ’66, dopo aver sfiorato la vittoria al Festival di Sanremo ed aver conquistato oltre un milione di copie vendute. Da non dimenticare inoltre che quell’anno la cantante è riuscita ad ottenere il primo posto sul podio al Festivalbar con il brano Perdono. Per la Rivale non sarà poi così difficile riuscire ad imitarla: ha già fatto notare al pubblico ed alla giuria di essere fra le poche concorrenti in grado di modulare la voce alla perfezione, affrontando timbri sottili o corposi a seconda delle assegnazioni.

Tiziana Rivale, Tale e Quale Show 2019: una fascia intermedia

Tiziana Rivale continua a rimanere nella fascia intermedia dei concorrenti di Tale e Quale Show 2019, almeno per quanto riguarda la classifica. Dopo aver ottenuto 147 grazie al totale delle esibizioni, nella scorsa puntata ha registrato 66 punti ed un secondo posto interessante, a due soli gradini di distanza dai due vincitori della serata. Merito della sua versione di Let’s Stay Together e della trasformazione vincente in Tina Turner. Non a caso Serena Rossi ha scelto di darle il secondo posto nella sua classifica personale, così come Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Un primo posto invece da parte dell’amica giudice Loretta Goggi. “Hai fatto tutto bene, non si è capito niente. Lo sai solo tu, non dirlo a nessun altro. Un pezzo difficilissimo”, ha sottolineato la giudice rispondendo alla confessione della Rivale riguardo ad un piccolo errore fatto durante l’attacco. “Ti ho sentito nelle prime puntate molto molto chiusa, questa sera ti ho sentita diversa”, ha detto invece Vincenzo Salemme, “una voce esagerata. Complimenti”. Serena Rossi di contro è rimasta più che sorpresa dalla trasformazione della biondissima Rivale in una cantante che ha il fuoco nelle vene: “Tu sei bionda, sei buona e invece…”, ha sottolineato, “forse sei nera e non lo sai?”. Clicca qui per rivedere l’esibizione di Tiziana Rivale.





