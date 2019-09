Tiziana Rivale è Patty Pravo/ Video, reggerà il confronto? (Tale e Quale Show)

Tiziana Rivale è una delle concorrenti di Tale e quale show 2019, il varietà televisivo del venerdì sera condotto con grandissimo successo di critica e pubblico da Carlo Conti su Rai1. Questa settimana la cantante di “Sarà quel che sarà” dovrà confrontarsi con un mito della musica italiana. Si tratta di Patty Pravo, la divina del Piper Club che è sul podio degli artisti italiani con il più alto numero di dischi venduti: ben 110 milioni di dischi. Basti pensare che il suo singolo “La Bambola” ha infranto il tetto dei 40 milioni di copie! Non è ancora stato comunicato il brano che la Rivale dovrà imitare, ma possibile che la scelta possa ricadere proprio sulla hit “La Bambola” oppure sulla struggente “E dimmi che non vuoi morire…” scritta appositamente per lei da Vasco Rossi e portata con grande successo al Festival di Sanremo 1997.

Tiziana Rivale imita Adele: “voce eccezionale”

La seconda puntata di Tale e Quale Show 2019 regala una sorta di riscatto a Tiziana Rivale che con la sua imitazione di Adele convince critica e pubblico. La sua performance sulle note di “Skyfall”, colonna sonora del film 007 viciniore del Premio Oscar alla Miglior Canzone nel 2012, conquista tutti. A cominciare dai giudici che si esprimono a favore della cantante; Vincenzo Salemme commenta: “la voce è eccezionale”, ma ha da ridire solo sul trucco: “forse non è troppo preciso. È troppo visibile, la pappagorgia è troppo evidente”. Commenti positivi anche da parte di Loretta Goggi: “Hai fatto un ottimo lavoro”, mentre il giudice speciale Enrico Brignano sentenzia “L’unica tua rivale sei te stessa”. Si va ai voti: la cantante conquista 51 punti e si classifica al quinto posto della classifica generale. Una rivincita per la cantante che durante la puntata di debutto non aveva convinto con l’imitazione di Kim Carnes sulle note di “Bette Davis Eyes” canzone datata del 1981. Un brano non facile, che ha diviso i giudici. Giorgio Panariello ha commentato: “hai messo un grande impegno in questo personaggio, eri molto tesa all’inizio ma poi ti sei sciolta”, mentre Loretta Goggi ha espresso il suo giudizio dicendo “sei sempre brava, così come ti ho lasciato”.

Tiziana Rivale: l’esibizione della seconda serata





