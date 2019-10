Tiziana Rivale è Tina Turner/ Riuscirà a vincere la puntata? (Tale e Quale Show 2019)

Tiziana Rivale stasera sarà Tina Turner di fronte al pubblico di Tale e Quale Show 2019, un duro ostacolo per lei. L’artista ha avuto l’onore e onere di esibirsi ad inizio serata, durante la terza puntata di Tale e Quale Show 2019. La cantante si è mostrata nei panni di Patty Pravo e si è emozionata fin dalle prove per via del brano scelto, Tutt’al più. Un testo che l’ha colpita anche poco prima della performance e che le ha permesso di dare tutta se stessa. Vestita solo di nero, come faceva l’originale in quel periodo, e con capelli biondi e raccolti, la Rivale ha ricevuto una standing ovation da parte del pubblico e particolari lodi da parte della giuria. Look perfetto e forse qualche imprecisione dal punto di vista della voce. Impossibile non notare anche un certo tremore nelle mani, verso il finale della performance. La prima a dare il suo verdetto è stata Loretta Goggi: “Tutti ricordiamo forse una Patty Pravo diversa. Qui lei aveva una vocalità e un magnetismo pauroso che Tiziana ha riproposto in maniera eccezionale”. Brividi invece per Vincenzo Salemme, colpito dal crescendo della concorrente. “Sul finale per me eri commovente, identica”, ha detto il giudice napoletano. Complimenti anche dall’ospite Max Giusti, che ha notato forse un dettaglio poco visibile al pubblico più inesperto: “Ha fatto un lavoro dove c’era sia l’imitazione che una grande missione, non ha mai perso il controllo”. Clicca qui per guardare il video di Tiziana Rivale.

Tiziana Rivale a Tale e Quale Show 2019, grande impegno ma nessuna vittoria

Tiziana Rivale ce la sta mettendo davvero tutta, ma non è riuscita ancora ad arrivare alla vittoria di Tale e Quale Show 2019. Nella scorsa puntata, la sua versione di Patty Pravo le ha permesso però di raggiungere la terza posizione con 56 punti, sei in meno rispetto al secondo arrivato, Agostino Penna. Un bel progresso se si pensa alla media registrata nei primi appuntamenti e resa possibile anche grazie alla sceltadi Max Giusti di assegnarle addirittura il primo posto della sua classifica personale, il secondo per quanto riguarda Loretta Goggi e il terzo per Giorgio Panariello. Questo implica che la Rivale dovrà fare di tutto questa sera per riuscire a superare se stessa ed impedire ai concorrenti più in vista di ottenere i posti migliori nella classifica finale. Oggi la vedremo nei panni di Tina Turner, uno dei compiti più difficili della serata. “Devo molto al Festival del 1983, ma dopo la vittoria sono stata accantonata”, ha dichiarato a DipiuTv in questi giorni. La sua Sarà quel che sarà rimarrà una delle canzoni immortali del panorama musicale italiano ed è un peccato che non si ricordino anche gli altri brani, oltre 150, che ha realizzato in seguito alla vittoria di quell’edizione di Sanremo. “Per me la partecipazione è soprattutto un’opportunità per rilanciarmi in Italia”, ha aggiunto inoltre parlando della sua presenza nel talent di Carlo Conti.

