Tiziana Rivale e la vita privata top secret della cantante

Tiziana Rivale è una delle voci che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, avendo vinto l’edizione del 1983 con Sarà quel che sarà. Un successo inaspettato per la cantante che, proprio grazie a quel brano, ha per sempre legato la sua storia artistica alla più celebre competizione canora della storia italiana. Ma, carriera e percorso professionale a parte, poco si sa in realtà della sua vita privata che resta decisamente avvolta nel mistero.

Non è infatti dato sapere se Tiziana Rivale abbia un marito o un compagno, né tantomeno se in passato abbia avuto qualche flirt; a dispetto della sua indiscussa notorietà, tali informazioni non sono reperibili poiché è molto riservata e poco incline a mettere in mostra in forma pubblica la propria vita sentimentale e personale.

Tiziana Rivale ha un compagno? Sebbene la domanda non abbia mai trovato una risposta effettiva, pochi mesi fa la cantante ha rilasciato un’intervista a La Verità, parlando della sua situazione sentimentale, delle difficoltà di trovare il vero amore e dell’assenza di figli. Iniziando proprio dalla mancata maternità, l’artista ha spiegato: “In questo ambiente ci sono figli in giro per il mondo… No, no, ho rispetto per la vita umana, non bisogna fare le cose con leggerezza”.

Passando poi al capitolo sentimentale, non ha chiarito se ci sia qualcuno al suo fianco o meno, ma ha ammesso in passato di aver sofferto e di essere stata più volte scottata: “Senza scendere in particolari, le delusioni le ho avute, come tutti nel mondo. Ma alla fine capisco che non vale la pena soffrire per chi non merita. Con la maturità si capisce. Ora sono molto selettiva”.