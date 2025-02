Tiziana Rivale e la verità sui figli mai avuti: la confessione della cantante

Torna nel salotto di Domenica In la nota cantante Tiziana Rivale, una delle voci italiane più amate e riconosciuta da tutti. Riguardo alla sua vita privata però, la cantante ha sempre preferito mantenere un profilo basso, anche se non si è mai tirata indietro riguardo ai discorsi su figli e un possibile compagno, nonostante l’artista non abbia mai amato il gossip e tantomeno i riflettori su questo tema. In passato però Tiziana Rivale ha parlato di una questione delicata, i figli mai avuti:

Mattia Zenzola, chi è la fidanzata?/ La passione esplosiva con Benedetta Vari conosciuta ad Amici

“In questo ambiente ci sono figli in giro per il mondo… No, no, ho rispetto per la vita umana, non bisogna fare le cose con leggerezza” ha confessato specificando di non aver mai trovato la persona giusta con la quale lasciarsi andare e poter costruire una famiglia. Una scelta forte, ma assolutamente rispettabile e che ha garantito tranquillità a Tiziana Rivale.

Cristiano De Andrè, chi è figlio Fabrizio De Andrè/ Dalla moglie al rapporto col padre: "Ho capito che..."

Tiziana Rivale ha un compagno? “Sono selettiva, ho avuto delusioni”

Toccando il tasto di amore e sentimenti, la cantante 66enne originaria di Formia, ha confessato di essere rimasta scottata in passato e proprio per questo di essere diventata particolarmente selettiva quando si tratta di uomini, o persone con le quali condividere la vita: “Le delusioni le ho avute, come è capitato a tutti nel mondo. Ma alla fine capisco che non vale la pena soffrire per chi non merita, con la maturità si capisce. Ora sono molto selettiva” ha confessato Tiziana Rivale.

Non è dato sapersi dunque se attualmente il cuore della cantante sia tornato a battere, quello che sappiamo adesso sono i motivi che hanno spinto Tiziana Rivale a guardare con diffidenza al prossimo, ma nel massimo rispetto della sua persona e della sua idea di felicità.

Francesca Alotta ha un marito? "In passato vissuto un amore tossico"/ "Sono stata tradita"