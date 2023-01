Tiziana Rocca “Gina Lollobrigida voleva vivere”/ “Sua morte è un colpo al cuore”

Tiziana Rocca, intervenuta telefonicamente ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda oggi, lunedì 16 gennaio 2023, ha ricordato Gina Lollobrigida. L’attrice è morta oggi all’età di 95 anni e Rocca ha sottolineato: “È un momento difficilissimo per me, sono distrutta dal dolore. Gina per me era una persona di famiglia, ho avuto la possibilità di portarla a Hollywood due volte e farle tributare la Walk of Fame, che ha meritato per tutto quello che ha fatto. So che da oggi avrò una stella a proteggermi. Ho un immenso dolore, sono davvero in difficoltà a parlare di lei”.

TIZIANA ROCCA: “GINA LOLLOBRIGIDA? SUOI FUNERALI NELLA CHIESA DEGLI ARTISTI A ROMA”

Successivamente, Tiziana Rocca ha evidenziato che Gina Lollobrigida amava essere ricordata per la sua carriera, i suoi quadri, le sue sculture e per tutto quello che ha dato al suo pubblico. L’ultima volta che le due si sono viste, “è stato per il suo 95° compleanno, che ho organizzato io. Abbiamo fatto una bellissima celebrazione, siamo state insieme un po’ di giorni. Poi la sentivo sempre per sapere come stava… Per me è un colpo al cuore improvviso, perdiamo una persona incredibile, che ha lottato fino alla fine. Lei era triste di celebrare il 95° compleanno, perché si rendeva conto che il tempo con gli amici si stava accorciando. I funerali saranno nella Chiesa degli Artisti, stiamo organizzando tutto con la famiglia: le verrà anche tributato il giusto omaggio al Campidoglio con la camera ardente”.

