Tiziana Rocca/ “Rischiai una multa di 100 milioni di lire per Leonardo Di Caprio”

Tiziana Rocca, moglie di Giulio Base, è intervenuta ai microfoni di “Oggi è un altro giorno” nel pomeriggio di venerdì 10 dicembre 2021. La donna ha raccontato il suo ruolo di “amica delle star” e organizzatrice di eventi: grazie a lei, infatti, sono state numerosissime le celebrities approdate in Italia per appuntamenti o impegni di altra natura. Un esempio? Leonardo Di Caprio: “Ho fatto un evento a Roma in cui c’era lui, che però mise una regola… Se i fotografi l’avessero fotografato, io avrei dovuto pagare una multa di 100 milioni di lire per ogni singolo scatto. Per cui, quello è l’unico evento di cui non ho istantanee. Di Caprio da allora imparò a fidarsi di me e mi chiese di andare a Pompei senza essere inseguito dai fotografi. Organizzai una visita privata per lui, sua madre e Bradley Cooper e lui riuscì a vedere gli scavi in santa pace”.

MASSIMO WERTMÜLLER/ "Mia zia Lina è morta sazia di vita: ha vissuto con pienezza"

Tra le altre stelle arrivate in Italia grazie a Tiziana Rocca ci sono anche Anjelica Huston (“L’ho avuta tante volte nel nostro Paese, abbiamo fatto tante iniziative assieme”) e Meryl Streep (“Una donna eccezionale, mi diceva sempre che dovevo fare il quarto figlio, per averne tanti quanti ne ha lei”). Ora “sto lavorando con Giancarlo Giannini, che ha ricevuto una stella nella Walk of Fame. Non siamo ancora potuti andare negli Stati Uniti d’America a ritirarla. La cerimonia di consegna si terrà tra il 28 febbraio e il 3 marzo”.

ANTONIO D'AMICO, EX COMPAGNO GIANNI VERSACE/ "Quando è morto, ho tentato il suicidio"

TIZIANA ROCCA: “SYLVESTER STALLONE AMA FARE SHOPPING IN ITALIA”

Nel prosieguo del suo intervento in diretta su Rai Uno, Tiziana Rocca ha evidenziato che “nella vita comune le star sono sempre persone semplicissime, carinissime. Nell’ambito lavorativo, invece, si crea mistero, in quanto sono attorniate dagli agenti e da altre persone. Quando impari a conoscerle bene e a rispettare cosa hai promesso, le cose migliorano”.

Infine, una battuta su Sylvester Stallone: “Per me è un grande amico. Sembra un personaggio un po’ burbero, invece puoi parlare di tutto con lui, dall’arte fino allo shopping. Lui ama fare shopping in Italia”.

Selvaggia Lucarelli: "Dovevo andare da psicologo"/ "Amore tossico stava uccidendomi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA