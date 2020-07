Tiziana Rocca/ “Tappe bruciate con Giulio Base: Incinta dopo 2 mesi” (C’è tempo per)

Tiziana Rocca, moglie di Giulio Base, mamma di Cristiana, Vittorio e Valeria, è ospite della nuova puntata di C’è tempo per, il programma di Raiuno condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Nell’appuntamento in onda oggi, mercoledì 29 luglio, la PR, organizzatrice di importanti eventi, è pronta a raccontare la sua estate post covid nel corso della quale è riuscita ad organizzare anche la terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival che si è svolto a Forte Village che, in totale sicurezza, è riuscita ad organizzare un evento che unisce cinema e televisione e che ha portato in Sardegna personaggi del calibro di Matt Dillon, Isabelle Huppert, Claudia Gerini, Gabriele Muccino, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Arisa, Michele Placido, Ficarra e Picone, Gianmarco Tognazzi, Maria Isabel Diaz Lago, Mal, Bianca Atzei, Toby Jones, Ileana Pastorelli, Giorgio Pasotti e Carol Alt.

TIZIANA ROCCA, L’AMORE CON GIULIO BASE

Tiziana Rocca, oltre ad avere una carriera avviata, ha ottenuto nella sua vita privata il successo più grande. L’amore con Giulio Base dura da circa vent’anni e dalla loro unione sono nati Cristina, Vittorio e Valeria. Un amore grande e travolgente quello tra la Rocca e Giulio Base come ha raccontato quest’ultimo in un’intervista rilasciata a Vieni da me il 22 febbraio del 2019: “Abbiamo bruciato le tappe perché il 7 luglio ci siamo conosciuti, dopo due mesi era già incinta e a dicembre ci siamo sposati. Io volevo sposarla, la ringrazio di aver visto delle cose che io non ho visto da subito, io all’inizio ero intimorito, però lei ci ha visto bene perché dopo 17 anni siamo ancora insieme”. Dopo essersi sposati nel 2001 con rito civile, il 1° dicembre del 2018, dopo aver ottenuto l’annullamento, Giulio Base ha sposato la donna della sua vita anche con rito religioso davanti ai figli. Un amore importante e vissuto con riservatezza e che rende sereni sia la Rocca che Base.



