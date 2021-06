Tiziana Ronzio, chi è?/ Operatrice sanitaria che ha cambiato il “suo mondo”

Da anni si dedica con passione e dedizione alla riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Tor Bella Monaca, il suo quartiere, quello che spesso ha definito il suo mondo, ma chi è Tiziana Ronzio? 49 anni, operatrice sanitaria, la donna ha deciso di realizzare una serie di opere per riqualificare il suo quartiere fondando, nel 2015, l’Associazione Tor più Bella. Proprio per il suo interesse e la sua caparbietà nel voler fare del bene agli altri impegnandosi nel sociale, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha voluto nominarla Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dall’altra parte, però, per lo stesso motivo, Tiziana Ronzio è stata spesso oggetto di minacce e di aggressioni.

Tiziana Ronzio è un’operatrice sanitaria che abita nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, in una delle torri dell’Ater di 15 piani, per anni spazio utilizzato dagli spacciatori, gli stessi che molto probabilmente hanno provato e provano a remare contro i suoi progetti. Con la sua associazione si occupa di riqualificare il suo quartiere non solo rendendosi utile nel sociale ma anche con una interventi di manutenzione e lavori di giardinaggio, che possono renderlo più vivibile. Tiziana e i suoi si occupano anche del social mettendo insieme una serie di eventi e di appuntamenti che rendono migliore la vita degli abitanti del quartiere e soprattutto gli anziani. Questa sera proprio lei e la sua storia saranno al centro della speciale puntata di Nuovi eroi in onda oggi.

