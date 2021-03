Tiziana, sorella di Raoul Bova/ “Mamma e papà sarebbero fieri di te, come me”

Raoul Bova è il primo protagonista del nuovo appuntamento di Canzone Segreta condotto da Serena Rossi. Per lui un bellissimo momento, una serie di toccanti dediche iniziate da sua sorella Tiziana. La donna fa il suo ingresso sul palco con una lettera che legge in diretta a Raoul. “Non è semplice raccontare a parole la nostra vita piena di incanto e bellezza, di momenti felici. Una vita quasi perfetta, piena di affetto vero, di quell’amore mediterraneo che ancora oggi ci accompagna e ci fa sentire così legati ad un luogo che ci ha regalato i ricordi più belli di sempre: Roccella.” ha esordito Tiziana Bova, per poi aggiungere “Noi abbiamo un vissuto indimenticabile. Tu per noi sei nostro fratello, sei radici e legami indissolubili. Sei la certezza di una spalla su cui appoggiarsi.” E conclude: “Sei riuscito ad essere chi volevi, senza mai dimenticare da dove veniamo: dal mare. E oggi posso dirti da tutti noi, mamma e papà compresi, sii fieri di te stesso, noi lo siamo sempre stati.”

