TIZIANO ALLEGRETTI/ Sparito da Roma 15 anni fa: una donna, “so dov’è” (Scomparsi)

Che fine ha fatto Tiziano Allegretti? A questa domanda ha cercato di dare risposta Pietro Orlandi con “Scomparsi“, il programma in onda su Tv8, indagando tra i vicoli del Quadraro, uno dei quartieri storici di Roma. Il protagonista di quest’assurda vicenda aveva 27 anni all’epoca della sua sparizione, avvenuta nel pomeriggio del 5 maggio 2005. Quel giorno, Tiziano, che stava attraversando un momento complicato, sarebbe stato visto davanti a diversi bar del suo quartiere, come se fosse in attesa di incontrare qualcuno. Intorno alle 18:30, il meccanico che gli ha riconsegnato il motorino lo avrebbe visto insieme ad un altro giovane. A casa quella sera Tiziano Allegretti non è tornato a dormire e da allora la famiglia continua a cercarlo e a sperare che da un giorno all’altro il loro caro torni a casa.

TIZIANO ALLEGRETTI, SCOMPARSO DA ROMA 15 ANNI FA

Pietro Orlandi, aiutato da Camilla e Leonardo, rispettivamente madre e fratello di Tiziano Allegretti, tenterà di rimettere insieme tutti i tasselli di una vicenda iniziata a Roma e poi spostatasi a Milano. Proprio nel capoluogo lombardo, secondo quanto dichiarato da una donna che si è fatta avanti con i suoi familiari ad oltre un anno dalla sua sparizione, si sarebbe trasferito Tiziano Allegretti. La testimone sostiene di aver avuto una relazione con Tiziano, di averlo aiutato nei momenti di difficoltà lontano da casa e di essere ancora in contatto con lui. Si tratta di una mitomane? Alcune precise indicazioni fornite da questa figura misteriosa suggeriscono il contrario. Quello di Tiziano, dunque, apparirebbe come un allontanamento volontario, almeno nelle sue dinamiche iniziali: ma nei suoi sviluppi non mancano ombre e realtà oscure, punti di contatto con il mondo dei servizi segreti e degli agenti sotto copertura.



