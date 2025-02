Tiziano Ferro torna al Festival di Sanremo 2025 questa volta in veste d’autore con una canzone scritta per Massimo Ranieri che si intitola “Tra le mani un cuore“. Un brano composto su richiesta dal celebre cantautore di Latina, il cui testo è ispirato ad una poesia d’amore della scrittrice Giulia Anania, artista che a sua volta compare tra gli autori e che ha varie volte partecipato alla stesura di testi per altri celebri cantanti italiani. La collaborazione tra Ferro e Ranieri è iniziata nel 2020, quando i due avevano duettato interpretando “Perdere l’amore“, proprio sul palco dell’Ariston ricevendo una standing ovation del pubblico che aveva particolarmente apprezzato la performance definita da molti emozionante.

TESTO "INCOSCIENTI GIOVANI", CANZONE ACHILLE LAURO/ Analisi e significato (Sanremo 2025): gioventù ribelle

Quel momento, come confermarono i due successivamente in molte interviste, segnò un sodalizio non solo professionale ma anche una amicizia profonda caratterizzata da affetto e stima reciproca. Proprio per questo, il cantautore napoletano, tornato a Sanremo a 73 anni, ha voluto portare un pezzo che considera come un “bellissimo regalo“, le cui parole, ha anticipato, dovrebbero essere fonte di ispirazione per tutti.

Sanremo 2025, Francesco Gabbani superdotato? Ecco cosa disse nel 2017/ "Il trucco dentro le mutande"

Tiziano Ferro autore a Sanremo 2025, il cantautore torna al Festival con una canzone scritta per Massimo Ranieri

Tiziano Ferro tra gli autori di Sanremo 2025, firma la canzone interpretata da Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”. L’artista, che non ha partecipato come concorrente in gara ma solo come ospite in varie edizioni del Festival, non è nuovo a comparire tra i compositori di musica e testo per altri famosi cantanti tra cui Michele Zarrillo, Laura Pausini, Luca Carboni con i quali si è esibito anche in vari show.

Recentemente aveva dichiarato tramite alcuni post sui social pubblicati a fine anno 2024, di sentirsi in un certo senso ibernato a livello professionale, in un momento che infatti sta segnando un importante fermo di produzione discografica e spettacoli a favore di una vita più riservata con la famiglia. Tuttavia il cantautore ha salutato i fan con l’augurio di poter presto sbloccare quella che ha chiamato “L’era glaciale” e tornare a comporre nuova musica dopo il grande successo ottenuto con il singolo “Feeling” pubblicato lo scorso novembre nel quale duetta con Elodie.

Scaletta Sanremo 2025 e ordine di uscita cantanti 1a serata/ Chi si esibisce per primo e sorpresa sul finale