Tiziano Ferro/ Bacio con Fiorello a Sanremo 2020: “Victor, non voglio divorziare!”

Anche la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 vede tra i suoi protagonisti Tiziano Ferro. Il cantante torna sul palco dell’Ariston e, questa volta, non bisogna attendere un’ora tarda. Subito dopo la proclamazione del vincitore delle Nuove proposte e dell’esibizione del primo Big, Amadeus chiama sul palco l’artista che, sottolinea ancora, ha avuto l’onore di avere per tutte e cinque le serate del Festival. Il conduttore lancia quindi l’ingresso di Tiziano Ferro che porta in scena un bellissimo medley, composto da tre sue famosissime canzoni: L’ultima notte al mondo, Ti scatterò una foto e L’amore è una cosa semplice.

Tiziano Ferro e Fiorello: la pace in diretta (con bacio sulla bocca) a Sanremo 2020

Inutile dire che la partecipazione del pubblico alla nuova esibizione di Tiziano Ferro al Festival di Sanremo è totale. Proprio il cantante di Latina, prima di salire sul palco, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che è servita a chiudere definitivamente una polemica che andava avanti da due giorni: quella nata con Fiorello. Tiziano ha pubblicato infatti una foto insieme allo showman siciliano: i due si abbracciano e sorridono felici, mettendo a tacere ogni sospetto sul loro rapporto. Lo stesso scatto è stato poi pubblicato anche da Fiorello. I due si salutano anche questa sera sul palco, scambiandosi battute. Poi improvvisano un duetto sulle note di “Finalmente tu” e alla fine Fiorello bacia sulla bocca Tiziano. Lui conclude preoccupato: “Non vorrei già dover divorziare!”





