Tiziano Ferro, Buona (Cattiva) Sorte è il nuovo singolo/ Video: “parlo d’amore”

Tiziano Ferro è tornato. In attesa del nuovo album “Accetto miracoli”, in uscita a novembre, il cantautore è tornato sulla scena musicale con un singolo nuovo che segna un nuovo percorso artistico di Tiziano Ferro. S’intitola “Buona (Cattiva) Sorte” il nuovo brano, disponibile da oggi, venerdì 31 maggio e realizzato in collaborazione con Timbaland. Nel presentare il brano, Tiziano Ferro ha spiegato che si tratta di un “biglietto da visita per ricominciare”. Diversamente dai lavori precedenti, infatti, Buona (Cattiva) Sorte è un brano sfacciato e coraggioso in cui Tiziano parla sempre d’amore, ma in modo differente. Lo fa, infatti, con cinismo e con un pizzico di umorismo nero e che segna l’inizio di un nuovo viaggio musicale che si preannuncia estremamente innovativo per il cantautore, amatissimo in tutto il mondo.

TIZIANO FERRO PRESENTA BUONA “CATTIVA) SORTE

“Buona (Cattiva) Sorte già al primo ascolto si è mostrata come la canzone di apertura di questo percorso. È una canzone di rottura, dinamica, che parla d’amore con sfumature di cinismo e umorismo nero. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”. Tiziano Ferro presenta così il singolo “Buona (Cattiva) Sorte” con cui si prepara a scalare le classifiche. Il brano porta l’impronta del cantautore, ma presenta anche elementi che racchiudono il grande lavoro fatto da Timbaland che ha contribuito in modo determinate al cambiamento musicale di Tiziano Ferro. Sulla collaborazione con il produttore musicale, Ferro ha detto: “Il marchio di Timbaland si sente, questa è stata la prima traccia realizzata insieme e lui ha esordito dicendo che non avrebbe voluto riscrivere niente delle mie canzoni, ma semplicemente rivestirle. Ed è stato magnifico lasciarlo lavorare su una mia canzone e vederla diventare un’altra cosa. L’idea che questo sia il mio biglietto da visita per ricominciare il mio percorso con un nuovo disco è molto eccitante, soddisfa allo stesso tempo la mia voglia di cambiare, ma anche il mio bisogno di rimanere somigliante a me stesso”.





