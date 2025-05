Classe 1980, Tiziano Ferro è nato a Latina da una famiglia proveniente dal Veneto. All’età di cinque anni, a Tiziano fu regalata una tastiera giocattolo che però mise da subito in evidenza la sua grande passione per il mondo della musica, tanto che fin da bambino cominciò a comporre canzoni e a scrivere testi tutt’altro che banali. Inoltre, quello che sarebbe diventato poi uno dei cantautori più amati d’Italia e del mondo, cominciò anche a comporre proprio in quegli anni le basi, con mezzi ovviamente molto semplici, registrando il tutto. L’adolescenza non fu un periodo semplice per Tiziano Ferro che soffrì di bulimia, con conseguente sovrappeso: arrivò a pesare 111 chili. Furono anni molto complicati nei quali Tiziano si buttò a capofitto nella musica, capendo ancora una volta di voler fare questo nella vita.

Iniziò così a studiare tramite corsi di chitarra, pianoforte e ancora canto e batteria, entrando a far parte del coro gospel della sua città. Negli stessi anni iniziò anche alcune avventure come doppiatore. Nel 1997 si iscrisse all’Accademia della Canzone di Sanremo ma venne scartato. Ci provò però anche l’anno successivo e nel frattempo iniziò a farsi vedere anche in tv. Prese parte, nel 1999, alla tournée del gruppo rap “Sottotono” come corista ma negli anni Duemila è arrivato il vero successo.

Tiziano Ferro, chi è: il successo grazie a Mara Maionchi

Nel 2001, dopo essere stato scartato da diverse etichette discografiche, Tiziano Ferro venne scoperto da Mara Maionchi che convinse la EMI a puntare su di lui. Ed ebbe ragione. I suoi primi singoli ebbero un successo straordinario: in particolar modo “Xdono”, “Rosso relativo” e ancora “Imbranato” ottennero un successo mondiale, tanto che Tiziano Ferro iniziò presto ad incidere anche in inglese e in spagnolo. Per tanti anni, il cantautore originario di Latina ha vissuto all’estero: prima in Messico, poi in Regno Unito e dal 2016 a Los Angeles, dove ha sposato il suo compagno (dal quale ha poi divorziato), avendo due bambini con lui.