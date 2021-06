Tiziano Ferro “Coming out? Lunga strada prima di farlo”/ “Essere omosessuale…”

La bella intervista che Tiziano Ferro ha rilasciato a Verissimo torna in onda oggi pomeriggio in una sorta di best of che sicuramente colpirà i fan. In questi giorni il cantante ha avuto modo di tornare nella sua Latina dopo oltre un anno di assenza e di riabbracciare la sua famiglia che ha dovuto tenere lontano per via delle restrizioni e del lockdown. Il video ha fatto emozionare i suoi fan e ha fatto subito il giro del mondo e proprio oggi a Verissimo lo sentiremo ancora parlare di pandemia e di voglia di tornare a vivere e non solo, anche di vita privata. Chi lo conosce sa bene che Tiziano Ferro è sposato con Victor Allen e che insieme sono felici ma la vita non è stata sempre così facile. In una vecchia intervista aveva spiegato: “Ho vissuto in Messico per tre anni, ho persino avuto un paio di frequentazioni con delle donne. Credevo fosse la strada giusta, sono arrivato tardi a capire di essere gay proprio perché amo profondamente le donne.. A 28 anni sono andato in analisi perché non riuscivo più a vivere. In un paio d’anni ho capito di essere omosessuale e poi, all’apice della carriera, ho deciso di raccontarlo a tutti”.

Tiziano Ferro, classe 1980, è nato Latina, e in poco tempo e dopo è diventato uno dei cantautori italiani amati nel mondo. Con alle spalle 20 anni di carriera, brani storici e successi indimenticabili, Tiziano Ferro, nel 2010 ha anche pubblicato il suo libro, Trent’anni e una chiacchierata con papà,, con cui ha fatto ufficialmente coming out, nel 2012 pubblica il suo secondo libro L’amore è una cosa semplice. Il cantautore negli anni ha cantato in spagnolo, inglese, francese e portoghese e si è dedicato anche al doppiaggio del personaggio Jan dell’anime Nello e Patrasche e poi a Oscar in Shark Tale.

