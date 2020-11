Tiziano Ferro “Con Victor c’è l’idea di un figlio”/ “Ma il progetto è in pausa per..”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del numero in edicola di Tv Sorrisi e Canzoni, Tiziano Ferro ha presentato il film-documentario dal titolo “Ferro” che sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 6 novembre. Sarà un viaggio nel mondo e nella vita di Tiziano Ferro che, partito da Latina, ha conquistato il mondo con la sua voce, tra le più belle del panorama musicale italiano e internazionale. Nel documentario, l’artista racconta tutta la sua vita, compresa la lotta contro l’alcolismo. “La verità è che tu non sei stato un alcolista, tu sei un alcolista, anche quando hai conquistato la sobiertà“, racconta Ferro al direttore Aldo Vitali. Un documentario in cui si mette in luce l’uomo Tiziano Ferro, colui che ha dovuto combattere per realizzare i propri sogni e che, oggi, è un modello positivo da seguire per tanti giovani.

TIZIANO FERRO E IL COMING OUT

Quello di Tiziano Ferro è un documentario verità, la stessa che il cantautore porta avanti mostrandosi al pubblico per quello che è. Lo ha fatto anche facendo il coming out che gli è servito per stare meglio con se stesso. “Il coming out l’ho fatto per me, per stare bene io. Il non sono il cavaliere di nessuno anche se, per esempio, una ragazza che aveva il problema di fare coming out mi ha detto: ‘Grazie ad alcuni artisti come te, io oggi, so chi sono e ho avuto il coraggio di dichiarare la mia omosessualità”, racconta a Tv Sorrisi e Canzoni l’artista che sta per regalare ai suoi fans anche il disco “Accetto miracoli – L’esperienza degli altri” ovvero una raccolta di cover originali.

TIZIANO FERRO E IL DESIDERIO DI UN FIGLIO

Nel documentario non poteva mancare la parte dedicata alla vita privata, al suo amore con Victor Allen coronato dal matrimonio che ha reso felice entrambi. Immagini emozionanti che il cantautore ha deciso di condividere perchè rappresentano una parte importante della sua vita. Tiziano e Victor vivono felicemente a Los Angeles. Quella del cantautore è uan vita piena d’amore, quello della sua famiglia d’origine, quello di Victor e della famiglia di quest’ultimo. “Quando ti sposi, sposi tutta la famiglia. A me è andata bene coi suoceri e ho dei nipoti stupendi“, racconta. E sul desiderio di avere un figlio aggiunge: “E’ un’idea che c’è, un desiderio forte. Ma il lockdown l’ha messo momentaneamente in pausa”.



