Tiziano Ferro a Sanremo 2026? Prime indiscrezioni parlano di un debutto clamoroso voluto fortemente da Carlo Conti.

Tiziano Ferro potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Sarebbe la prima volta per il cantante nei panni di artista in gara, nonostante sia salito due volte sul palco dell’Ariston come ospite. A volerlo fortemente pare essere Carlo Conti che anche quest’anno è già in moto per capire chi possono essere i cantanti giusti per la prossima edizione della kermesse. Come succede per Ballando con le Stelle e tutti i programmi più storici, anche il Festival va preparato molto prima scegliendo accuratamente gli artisti migliori.

Da anni, oltretutto, gira la voce della presenza di Tiziano Ferro come Big, ma la lista dei concorrenti di Sanremo non lo ha mai visto nell’elenco dei cantanti. Che sia questa la volta buona di rivederlo sul palco? In tutti questi anni Tiziano Ferro ha portato avanti la sua carriera in maniera brillante, tenendosi lontano dai talent e dai programmi televisivi, e anche per questo motivo la sua presenza genera una grande curiosità nei telespettatori. A lanciare l’indiscrezione è Vanity Fair, che pare essere sicuro del colpaccio di Carlo Conti.

Carlo Conti tenta il colpaccio? “Tiziano Ferro pronto a scendere in campo“

“Carlo Conti sta già lavorando alla nuova edizione di Sanremo 2026 e ha in serbo il colpaccio. Portare in gara, per la prima volta assoluta, Tiziano Ferro“. Così si legge su Vanity Fair riguardo alla presenza del cantante di “Sere Nere”, nonchè uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Il settimanale continua: “Il cantautore di Latina, che da anni vive a Los Angeles, è stato sul palco dell’Ariston come ospite per la prima volta nel 2006 e nel 2020 è stato uno dei co-conduttori con Amadeus e Fiorello. Ma mai in competizione. […] Tiziano stavolta è pronto a scendere in campo. Comunque vada, sarà un successo!“. In base alle parole di Vanity Fair sembra che la presenza di Tiziano Ferro sia quasi confermata, ma dato che Carlo Conti non ha ancora fatto l’annuncio ufficiale, bisogna prendere tutto con le pinze.