Tiziano Ferro è tornato sulla scena musicale con il nuovo singolo Cuore rotto: il suo nome tra i probabili big in gara a Sanremo 2025.

Tiziano Ferro è ufficialmente tornato. A tre anni dall’album Il Mondo è Nostro, il cantautore ha pubblicato il nuovo singolo dal titolo “Cuore rotto”, annunciato qualche giorno fa sui social: “L’ho scritta perché gli errori ed il rancore, da adesso ci faranno ballare!“, aveva scritto. Il brano rappresenta la ripartenza, ma anche la rinascita di Tiziano Ferro che ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua vita professionale grazie al debutto con una nuova etichetta discografica, la Sugar Music.

Angelina Mango torna a cantare dopo un anno: caos al concerto di Olly/ Fan: "Sta ancora male"

Su Instagram, Tiziano Ferro ha dato il via al capitolo “Cuore rotto” cancellando tutti i vecchi post e pubblicando la foto del nuovo singolo accolto con grande entusiasmo dai fan che aspettavano da tempo il suo ritorno. Il testo e la musica del brano “sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole”, ha fatto sapere Ferro.

Perchè la figlia di Alessandra Amoroso si chiamerà Penelope?/ Il suocero rivela: “Entrambi d’accordo…”

Tiziano Ferro a Sanremo 2025?

Il singolo “Cuore rotto” segna non solo il ritorno di Tiziano Ferro ma potrebbe essere anche l’indizio per la partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2025 dove potrebbe presentare il suo nuovo lavoro discografico ad una grande platea. Tiziano Ferro che, in passato, ha partecipato al Festival come super ospite, non è mai salito sul palco del Teatro Ariston come cantante in gara.

Da diverse settimane, tuttavia, si vocifera di una sua probabile partecipazione e si parla addirittura di un probabile duetto con Madame. La presenza di Tiziano Ferro al Festival sarebbe un grande colpo per Carlo Conti e la Rai ma anche l’artista potrebbe approfittarne per dare vita ad un nuovo corso artistico. Per ora, tuttavia, restano solo voci.

Francesco Muglia, chi è il marito di Annalisa/ Manager di Costa Crociere: "Ci siamo conosciuti a bordo"