Tiziano Ferro/ Da Fabio Fazio dopo la stoccata a Fedez (Che tempo che fa)

Tiziano Ferro torna in televisione questa sera su Raidue. Per il cantante di Latina si aprono le porte di Che Tempo Che Fa, dove delizierà Fabio Fazio e il suo pubblico con l’ultimo singolo Accetto miracoli, già in vetta alle classifiche radiofoniche. Per Tiziano Ferro è tempo di raccogliere i frutti, con un disco d’oro e 6 milioni di streaming su Spotify, oltre a 9 milioni di visualizzazioni generate su YouTube. La canzone è tratta dal nuovo album di inediti, prodotto da Timbaland e disponibile al pubblico dallo scorso 22 novembre. Per Tiziano Ferro è un momento d’oro, nonostante le polemiche con il rapper Fedez, con il nuovo tour per gli stadi italiani in arrivo dal prossimo maggio fino a luglio 2020. Il tour sarà ovviamente incentrato sull’album “Accetto Miracoli”, che come detto ci regala dodici brani inediti di Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro ancora più intenso e profondo in ‘Accetto Miracoli’

Dal nuovo album ‘Accetto Miracoli’ traspare un Tiziano Ferro ancora più intenso e profondo. Il cantante di Latina si conferma su livelli altissimi, forse li supera raccontando l’amore da punti di vista inesplorati. Ad impreziosire il suo ultimo lavoro il duetto con Jovanotti, che lo stesso Ferro aveva definito “Il mio mito, il primo a occupare un posto sulla parete con un poster. Nel 1987 avevo il diario e l’astuccio di Jovanotti. A Carnevale mi vestivo da lui”. La critica ha elogiato altri brani come “Amici per sempre” e “In mezzo a questo inverno”. Tra le novità del nuovo album anche il cambio alla produzione, con l’addio di Michele Canova sostituito con Timbaland, storico collaboratore di Justin Timberlake e Jay-Z.

Tiziano Ferro, quattro canzoni con Giordana Angi

A “Che Tempo che Fa” Tiziano Ferro parlerà anche dell’importante collaborazione stretta con Giordana Angi. La seconda classificata dello scorso anno di Amici ha fatto vibrare l’artista di Latina, che ha deciso di firmare ben quattro canzoni insieme al talento della De Filippi. Si tratta dei brani “Seconda Pelle”, “Casa a Natale” e dei due singoli “Buona (cattiva) sorte” e “Accetto Miracoli”. Una piccola anticipazione live di Tiziano Ferro è già attesa questa sera da Fabio Fazio, ma per vivere l’artista da cima a fondo occorrerà attendere il 30 maggio quando inizierà il tour negli stadi. Ai fan, come sempre legatissimi ai capolavori del passato, Tiziano Ferro garantisce: “In scaletta ovviamente non mancheranno tutti i singoli della mia carriera”. Grande attenzione anche alla cura del tour: “Ne stiamo ancora parlando. 40 anni, vorrei fosse la festa. Segneranno che metà della mia vita l’ho passata con la musica, festa dei 40 anni unica regola, se non sei singolo non entri in scaletta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA