Tiziano Ferro/ Dai figli Margherita e Andres al difficile ritorno in Italia: “Siamo indietro su tutto”

Tiziano Ferro ospite di C’è posta per te

Tiziano Ferro torna a C’è posta per te per una bellissima sorpresa e lancia in radio il nuovissimo singolo “Addio mio amore”. Prosegue il successo dell’ultimo album di inediti dal titolo “Il mondo è nostro” ed è arrivato il momento per il cantautore di Latina di estrapolare un nuovo singolo. La scelta è ricaduta su “Addio mio amore”, un brano intimo e personale che l’artista ha raccontato così: “è una canzone elettro anni Ottanta che parla di depressione. La depressione è lʼamante oscura che ha dominato la mia vita per tantissimo tempo e a cui, però, dico addio in questa canzone”.

Intervistato da La Repubblica, Ferro ha parlato di cosa ha vissuto negli ultimi anni: “un periodo inaspettato, sono sei anni che non preparavo un tour. C’è stato il Covid, sto iniziando a pensare alla scaletta. Per il resto si va avanti, i bambini crescono, che è una cosa molto bella, scrivo canzoni nuove. Provo l’entusiasmo che avevo da ragazzino”.

Tiziano Ferro e la vita in America: “tornare in Italia?”

Tiziano Ferro oggi vive a Los Angeles con il marito Victor Allen e i figli Margherita e Andres. Intervistato da La Repubblica ha parlato con grande difficoltà di un suo possibile ritorno in Italia precisando: “ho conosciuto Victor e con lui cose che non ho mai provato, la vita qui non l’ho scelta, si è evoluta in questo senso. È un discorso che ho fatto anche con mia madre, che è molto triste perché sono lontano. La questione dei diritti la affronto a posteriori. Prima di venire inglobato da questo posto senza sceglierlo avevo comprato una casa a Milano, che poi ho venduto. Volevo fare questa esperienza, diventare padre a prescindere: l’avrei potuta fare?”.

Non solo, il cantautore di Latina senza girarci intorno ha sottolineato: “siamo indietro su tutto, chi vuole adottare ci mette dieci anni, non è questione di gay o non gay. Fratelli di miei amici vanno in Spagna per darsi un’occasione, non penso solo agli omosessuali, ma anche agli eterosessuali. Si rende complessa la vita di persone che comunque faranno quello che vogliono. Gli italiani non li fermi. Ognuno ha diritto alla propria felicità”. Infine sulla scena politica italiana ha detto: “ho pubblicato l’ultimo disco subito dopo le elezioni e mi chiedevano tutti: ‘Sei preoccupato?’. Ma perché? Gli altri governi cosa hanno fatto? Pensi allo Ius soli: figli di immigrati nati in Italia non possono ancora avere la cittadinanza italiana. Non credo che chi comanda voglia creare altri danni, sono fiducioso. Voglio vederli all’opera”.











