Tiziano Ferro “discute” col marito Victor Allen/ Video “La vita da sposati…”

Tiziano Ferro ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video decisamente simpatico. Il noto cantante di Latina si è mostrato mentre “coverizzava” al piano forte la recente hit firmata da Ed Sheeran e Justin Bieber “I don’t care”. Ferro inizia ad intonare la canzone quando ad un certo si sente una voce in sottofondo in inglese che gli chiede se ha spento l’aria condizionata. E’ stato lo stesso cantante italiano a far capire che la voce “fuoricampo” era quella del marito Victor Allen: “Tutti mi chiedono: com’è la Vita da sposato???? – la didascalia di Ferro al filmato in questione – Ecco tipo…così. non spengo l’aria condizionata, tranquillo. BUONA DOMENICA”. I due si sono sposati in gran segreto la scorsa estate, precisamente il 13 luglio, in quel di Sabaudia, una cerimonia segreta e per pochi intimi, con lo stesso 39enne di Latina che aveva poi sorpreso tutti con un bel post social in cui mostrava la fede al dito.

TIZIANO FERRO, SIPARIETTO SOCIAL COL MARITO VICTOR ALLEN

Un video, quello postato quest’oggi da Ferro, che sta già facendo il giro del web e al momento in cui vi scriviamo ha raggiunto quota 240mila like, con moltissimi commenti, per la maggior parte fan che hanno apprezzato l’ironia del siparietto e che hanno lasciato cuori, faccine sorridenti e quant’altro. Un periodo davvero felice per il nostro amato connazionale, che poche settimane fa è tornato in radio con il suo ultimo singolo “Accetto miracoli”, per poi stupire i suoi fan annunciando una nuova versione dello stesso brano, che uscirà la prossima settimana, venerdì 18 ottobre. Si tratta di una versione realizzata con il pianista e compositore Julio Reyes, il cui teaser è stato pubblicato pochi giorni fa sempre su Instagram. Il brano anticiperà il nuovo attesissimo album previsto per il 22 novembre, in vista delle festività natalizie. Qui il video di Tiziano Ferro col marito.

