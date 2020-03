Tiziano Ferro e il marito Victor/ “Per mia madre, è come se fosse nato in quella…”

Tiziano Ferro sta affrontando l’emergenza coronavirus nella sua casa di Los Angeles. Come molti suoi colleghi ha deciso di fare compagnia ai fans sui social e così, insieme all’amica Laura Pausini, ha organizzato una diretta condivisa su Instagram che ha incollato agli schermi dei cellulari una media di 35mila persone. Nel corso della chiacchierata con la Pausini, Tiziano Ferro ha parlato anche della sua vita privata e della splendida storia d’amore che vive con il marito Victor che gli ha regalato serenità e felicità. Il cantautore di Latina si considera una persona fortunata sotto tutti i punti di vista. L’amore per Victor lo ha convinto a trasferirsi a Los Angeles dove, però, ha portato il calore delle famiglie italiane. “Qui porto il mio pezzo di famiglia italiana, a Los Angeles. Il bello di una relazione è migliorarsi. Nel nostro caso, da una parte c’è l’estremo sentimento italiano, l’amore, sempre, intorno, quello nostro, delle mamme e delle nonne, invece gli americani sono più pragmatici. Hai 18 anni, devi andare al college e via di casa”, ha spiegato Tiziano ai fans in ascolto.

TIZIANO FERRO E IL MARITO VICTOR: SPLENDIDO RAPPORTO CON LE FAMIGLIE

Tiziano Ferro e il marito Victor non solo sono molto innamorati, ma sono anche circondati dall’amore delle rispettive famiglie. Il cantautore di Latina ha infatti svelato che tra la madre e il marito c’è uno splendido rapporto. “Mia madre Victor lo tratta come se sia nato in quella casa, ed è una gioia infinita“, ha raccontato Tiziano. Il marito dell’artista apprezza anche molto la cucina italiana. Tra i vari piatti della cucina del Paese del marito, Victor ne apprezza particolarmente uno. “Il sui piatto preferito, tra quelli che cucino io, è il pollo con i carciofi”, ha svelato Ferro che poi si è soffermato, insieme a Laura Pausini, anche sull’emergenza coronavirus che è ormai mondiale.



