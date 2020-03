Tiziano Ferro e Laura Pausini, diretta streaming su Instagram/ Video: “vi aspettiamo”

Tiziano Ferro e Laura Pausini protagonisti di un evento imperdibile su Instagram. I due artisti hanno deciso di unirsi per regalare un momento di spensieratezza a tutti i loro fans organizzando una diretta condivisa. “Io e Laura Pausini– scrive il cantante – saremo in diretta doppia su Instagram. Vi aspettiamo martedì 17/03 per passare un po’ di tempo insieme da casa”, lanciando l’hashtag #LauraTizianoIG. Lo stesso post è stato poi condiviso da Laura Pausini che è lontana dai genitori per l’emergenza coronavirus. L’annuncio di Tiziano Ferro e Laura Pausini è stata accolta con entusiasmo dai fans di entrambi che sperano di ascoltare anche qualche canzone live e di dimenticare, anche solo per un po’, l’emergenza sanituùaria che sta affrontando l’Italia.

TIZIANO FERRO E LAURA PAUSINI IN DIRETTA SU INSTAGRAM: I FANS CHIEDONO UN CONCERTO

Tiziano Ferro e Laura Pausini cosa faranno su Instagram durante la loro diretta condivisa? In questi giorni, c’è chi ha regalato ai fans un piccolo live casalingo come Gianna Nannini, Fabrizio Moro, Ermal Meta ed Emma Marrone, ma c’è anche chi adora chiacchierare semplicemente con i fans e con amici e colleghi come è solito fare quotidianamente Jovanotti. I fans di Tiziano Ferro e Laura Pausini sperano che i due artisti, oltre a regalare un simpatico siparietto fatto di battute e aneddoti divertenti, decidedano di cantare qualcosa insieme dando vita ad un momento musicale imperdibile. “Salvate la diretta perchè sarà indimenticabile”, “non potevate farci regalo migliore”, “così ci viziate”, scrivono i fans al settimo cielo. L’appuntamento, dunque, è per le 17 di oggi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA