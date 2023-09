Tiziano Ferro e Victor Allen, perché si sono lasciati?/ Il retroscena sui motivi del divorzio

Tiziano Ferro e Victor Allen, il “mistero” sui dissidi che hanno portato alla separazione

Sono tante le coppie che hanno fatto e fanno ancora sognare gli appassionati; purtroppo però, spesso il mondo della cronaca rosa viene condito da clamorose rotture, anche inaspettate. Tra le novità recenti in tal senso ha avuto ampia risonanza la notizia della separazione tra Tiziano Ferro e Victor Allen; insieme da tanti anni e con due splendidi bambini. La loro storia era particolarmente seguita e apprezzata dai fan del cantante, ma la realtà delle ultime settimane sta raccontando la fine del loro amore.

Come racconta il settimanale Oggi, aleggia un certo mistero sulle ragioni che avrebbero portato Tiziano Ferro e Victor Allen a porre fine al loro matrimonio. Il cantante ha annunciato il divorzio imminente negli scorsi giorni, spiegando anche come la situazione abbia avuto ovvie ripercussioni sui prossimi impegni professionali. Le medesime spiegazioni non sono però arrivate in riferimento alle ragioni della fine della relazione con il 58enne.

Tiziano Ferro e Victor Allen divorziano: i rapporti sarebbero tesi già da tempo

Stando a quanto riporta il settimanale, l’aria di crisi tra Tiziano Ferro e Victor Allen sarebbe in realtà iniziata diverso tempo fa. Nello specifico, il magazine riporta un retroscena emerso da fonti vicine alla coppia. Sarebbero state delle divergenze di carattere culturale e riferite allo stile di vita ad aver portato la coppia verso la triste decisione di porre fine alla loro relazione. Sempre il settimanale Oggi spiega come l’arrivo lo scorso anno dei figli, Margherita e Andreas, abbia alimentato ulteriormente le divergenze piuttosto che cementare il rapporto.

Nel frattempo, per Tiziano Ferro la situazione del divorzio con Victor Allen sta avendo strascichi piuttosto dolorosi. Come anticipato, il cantante non può tornare in Italia con i propri figli; sia per questioni legali che per questioni anagrafiche. Margherita e Andreas sono infatti ancora troppo piccoli per compiere un viaggio così lungo; si spera che quanto prima l’artista possa trovare un nuovo baricentro per la sua felicità tornando a dare del suo meglio anche dal punto di vista professionale e musicale.











