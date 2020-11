Tiziano Ferro, esce oggi “Accetto Miracoli”/ Album cover: “Perla nata col lockdown”

Il 2020, a suo modo, sarà ricordato anche come l’anno di Tiziano Ferro: arrivato alla fatidica soglia delle 40 primavere, e nello stesso giorno in cui esce il film-documentario su Amazon che ci racconta anche una versione inedita dell’artista laziale, arriva sugli scaffali pure “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri” (pubblicato sotto etichetta Universal), il primo disco di cover in cui vengono reinterpretati 13 classici della canzone italiana. Il nuovo lp che esce oggi venerdì 6 novembre inoltre rappresenta il secondo capitolo di un dittico cominciato con la raccolta di inediti uscita nel 2019: per ognuno dei successi che Ferro ha reinterpretato c’è dietro un racconto che si rifà al suo passato dato che questi brani hanno significato molto per lui e come si spiega nel pressbook allegato a questa uscita hanno rappresentato pure dei piccoli miracoli, come delle “luci piccolissime in fondo al tunnel”. Insomma, tra immagini e voce, emerge un Tiziano Ferro sconosciuto ai più che da una parte racconta le ritrovate sicurezze dopo periodi difficili ma allo stesso tempo i timori e le incertezze di quella che per lui è un periodo di transizione anche a livello anagrafico.

“ACCETTO MIRACOLI”, ARRIVA IL PRIMO ALBUM DI COVER DI TIZIANO FERRO

Ma cosa troveranno gli aficionados del cantautore, e anche i semplici appassionati di musica, in questo “Accetto Miracoli”? La lista dei capolavori reinterpretati da Tiziano Ferro è varia e spazia molto tra i diversi periodi: basta citare oltre alla bellissima “Rimmel” di Francesco De Gregori (posta in opening di album e che è stato anche il primo singolo estratto) anche “E ti vengo a cercare” del maestro Franco Battiato, scelto invece come secondo singolo. Ma si possono anche menzionare “Morirò d’amore” di Giuni Russo, “Margherita” di Riccardo Cocciante, “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri e fino ad arrivare a “Piove” di Jovanotti; completano la trackkist Mango, Mia Martini, Scialpi, Luca Barbarossa, Domenico Modugno, Franco Califano & Federico Zampaglione e un successo di Cristiano Malgioglio interpretato da Mina. “Il disco non era previsto: è la mia piccola perla nata dopo il lockdown” ha rivelato Ferro, spiegando che per lui l’arte rappresenta sempre l’antidoto migliore per reagire nei periodi di difficoltà anche se “Non c’è una linea logica nella scaletta se non per il fatto che nella loro essenza e con la loro potenza sono brani che ho sempre amato”.





