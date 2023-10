Tiziano Ferro festeggia Halloween con i figli/ Ritrova il sorriso dopo il divorzio dal marito Victor Allen

Tiziano Ferro e il primo Halloween dopo il divorzio

Non è un periodo facile per Tiziano Ferro che, lontano dall’Italia, sta affrontando la nuova fase della sua vita dopo la fine del matrimonio con Victor Allen con cui aveva formato una famiglia con l’arrivo dei figli. Una storia, quella tra Tiziano e Victor che aveva conquistato anche i fan dell’artista che, tuttavia, ha deciso di ufficializzare l’addio a Victor con un messaggio chiaro pubblicato sui suoi canali social. «Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio». Così Tiziano Ferro aveva annunciato ai fan la scelta di mettere un punto al matrimonio con Allen.

Tiziano Ferro: "Bloccato in California per il divorzio come un criminale"/ "Periodo difficile, ma sto bene…"

Una scelta dolorosa quella dell’ormai ex coppia, ma consapevole e presa soprattutto per dare la serenità giusta ai figli per poter crescere in un clima di felicità. Per Ferro non sono stati giorni facili, ma oggi, grazie ai suoi bambini, ha ritrovato il sorriso.

Tiziano Ferro e la foto di famiglia per Halloween

Dopo il divorzio, Tiziano Ferro sta vivendo a Los Angeles con i figli con cui ha anche festeggiato Halloween. Per l’occasione, come da tradizione americana, l’artista si è travestito insieme ai bambini per festeggiare e divertirsi in un giorno di festa. La foto i famiglia con un Tiziano super sorridente è stata pubblicata dallo stesso cantautore sui suoi profili social. “Buon Halloween dalla famiglia polpo”, ha scritto Ferro condividendo la tenera immagine.

Tiziano Ferro: "Avrei potuto mettermi una fidanzata accanto e far tacere gli articoli di merd*"/ Sfogo choc!

“Comunque Tiziano papà penso sia una delle 7 meraviglie del mondo“, ha commentato una fan. “No vabbè. Il papà che tutti vorrebbero”, ha aggiunto un’altra. “Come riesce a farmi piangere Tiziano di prima mattina nessuno mai. Siete stupendi”, “vi adoro alla follia, siete bellissimi!“, dicono ancora.

LEGGI ANCHE:

Tiziano Ferro torna sui social dopo l'addio a Victor Allen/ "Sognavo uno scenario diverso ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA