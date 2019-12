TIZIANO FERRO/ “Gli autori di ‘Accetto miracoli’ sono persone comuni” (X Factor 2019)

Tiziano Ferro sarà ospite della semifinale di X Factor 2019, dove presenterà il suo nuovo album Accetto miracoli. A partire dalla sua uscita, il 22 novembre scorso, Ferro ha preso impegni con diversi programmi televisivi e radiofonici come Radio 2 Social club, dove è stato accolto da Luca Barbarossa per un’intervista sul suo attuale periodo professionale. Il nuovo disco è ricchissimo di collaborazioni, da Jovanotti a Giordana Angi. Il rapporto artistico con il primo è nato quando lui era giovanissimo. Tiziano, infatti, si è ricordato di quando “in quarta elementare a Carnevale mi sono vestito da Jovanotti, costringendo i miei genitori a setacciare il mercato americano di Latina alla ricerca degli abiti giusti”. Peccato però che “nessuno capiva da chi ero mascherato”. Dopo il grande nome di Jovanotti, compare quello sconosciuto di Sergio Ciccarelli. Chi è? Un commercialista di Latina che si è improvvisato autore di un brano. “Aveva portato delle canzoni da farmi sentire allo studio di mio padre a Latina, tra tutte mi ha colpito una piccola linea melodica – racconta Ferro – che poi è finita nel brano Il destino di chi vive per amore”.

Tiziano Ferro presenta gli autori del suo nuovo album

Tiziano Ferro ha lavorato al suo nuovo album a casa sua, nella sua Latina. Oltre a Ciccarelli, infatti, c’è spazio anche per la conterranea Giordana Angi, la cantante resa famosa da Amici che Tiziano già conosceva. “Ha scritto quattro canzoni per il nuovo disco, ma non oggi che è famosa, le ha scritte tre anni fa”. Oltre a parolieri improvvisati e a chi la musica la mastica (nel senso che la canta), Ferro ha selezionato un altro che con la voce ci lavora da tempo, Gian Maurizio Foderaro. Lo speaker di Radio Rai è uno dei più cari amici di Tiziano. “Mi rubò dalla radio dove lavoravo e mi portò a Radioluna, avevo 17 anni, lui mi chiamava ogni 20 minuti per cazz*armi, io infilavo pezzi black e lui urlava: metti Nek, metti i Pooh”.

