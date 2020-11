TIZIANO FERRO/ Il nuovo progetto: “Da 15 anni ho un file sul pc con…” (Domenica in)

C’è anche Tiziano Ferro, tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica in, il contenitore domenicale condotto da Mara Venier in onda questo pomeriggio a partire dalle 14. Il pretesto per l’incontro è l’uscita di Ferro, documentario a lui dedicato disponibile dal 6 novembre su Amazon Prime Video, oltre ovviamente a quella di Accetto miracoli: l’esperienza degli altri che è il suo primo album di cover. “Io ho sempre sostenuto un messaggio che suona purtroppo ridondante e un po’ metafisico: ho sempre detto che la musica è stata la mia salvezza, soprattutto nei confronti del degrado”, ha detto in proposito Tiziano, nella conferenza stampa di presentazione riportata da Movieplayer.it. In effetti, nella vita del cantautore di Latina, non c’è mai stato un momento privo di colonna sonora, e ciò vale anche per i momenti brutti e segnanti della sua adolescenza. “Ho sempre detto che le forme di degrado sono spesso molto meno evidenti e molto più sottili del degrado che tutti conosciamo, legato all’indigenza e alla povertà. Nella storia abbiamo sempre visto quanto la musica abbia dato un’opportunità alle persone che vivono un degrado reale – basti pensare a molti dei più grandi artisti e autori che venivano da quartieri quasi sempre di periferia. Ma spiritualmente e emotivamente la musica per me è sempre stata una grande soluzione”.

Esce il primo album di cover di Tiziano Ferro

Anche quest’anno, durante il periodo più duro della pandemia, Tiziano Ferro ha trovato rifugio nelle canzoni: “Mi sono detto che in un momento come questo di fronte alle persone che stavano soffrendo per davvero, io non avevo il diritto di lamentarmi. Avevo a disposizione la musica, cosa farci? Sono 15 anni che ho un file word intitolato ‘disco di cover’ che vado rimpinguando con canzoni che amo, in modo che se mai avessi dovuto fare un disco di cover, avevo già una lista pronta. Convinto di non realizzarlo per davvero, mi sono divertito col mio arrangiatore – un ragazzo con cui lavoro oramai da 3-4 anni – e facendoci il test ogni tre giorni in pratica, ci siamo messi insieme a Los Angeles a incidere queste cover, in totale divertimento”.

Tiziano Ferro racconta lo sviluppo del suo nuovo album

Così è nato il suo ultimo lavoro musicale, un prodotto ‘inedito’ (nel senso di ‘mai sentito’) per lui che ha sempre fatto musica ‘inedita’ (nel senso di ‘non cover’). Prosegue Tiziano Ferro: “Dopo un mese mi sono ritrovato in mano 10-15 canzoni pronte e ho chiamato il mio manager per fargliele ascoltare. Dalla Universal pensavano di farlo diventare il mio prossimo album, ma io d’istinto ho detto: ‘Non voglio tornare dopo due anni con un disco di cover, o lo facciamo ora o mai più’. Quindi abbiamo dovuto farlo diventare un disco per davvero di corsa, anche la parte contrattuale banalmente dato che non esisteva. È stata la mia piccola personale perla per combattere questo momento difficile. Sapevo che la mia creatività e la mia arte erano sempre state l’antidoto numero uno per me”.



