Tiziano Ferro, morta la cagnolina Piper/ Addio sui social: “Quanto amore ci hai dato”

Tiziano Ferro e il marito Victor Allen piangono la morte della cagnolina Piper. Ad annunciare la perdita è stato il marito di Tiziano Ferro che ha pubblicato una foto di Piper che è stato poi condivisa dal cantautore di Latina. “Ciao Piperina, quanto amore ci hai dato”, ha scritto. Poi ha aggiunto: “Così tanto amore dato, molto più ricevuto. Grato per tutte le preziose lezioni che questa dolce ragazza mi ha dato”. Tantissimi i messaggi d’affetto ricevuti da Tiziano Ferro che, di fronte all’immenso affetto che i fans gli stanno dimostrando, ha ricambiato ringraziando tutti per il sostegno e la vicinanza che gli stanno dimostrando in questo momento. “Volevo ringraziarvi per i messaggi d’amore per Piper che è venuta a mancare. Grazie”, ha scritto su Instagram Ferro che, nei giorni scorsi, ha invitato tutti i suoi fans a restare a casa per l’emergenza coronavirus.

TIZIANO FERRO, ADDIO ALLA CAGNOLINA PIPER: MESSAGGIO AI FANS PER IL CORONAVIRUS

La morte della cagnolina Piper è un dolore grande per Tiziano Ferro e il marito Victor che, in questo momento, si trovano a Los Angeles. Nonostante il dolore, però, il cantautore di Latina ha rinnovato l’invito a tutti i suoi fans a rispettare le norme del Governo restando in casa per sconfiggere il coronavirus. Approfittando delle foto pubblicate dal settimanale Chi in cui è Latina con il marito Victor e alcuni amici, Tiziano oltre a spiegare che quelle foto sono state scattate in occasione del suo compleanno, ha aggiunto: “Sono uscite delle foto mie con Victor e altri amici nelle strade di Latina ma ci tengo a precisare che sono foto vecchie scattate quando ero in Italia prima del mio compleanno. Il messaggio quindi rimane sempre quello, forte e chiaro: stiamo a casa, il più possibile“, ha scritto l’artista di Latina su Instagram.





