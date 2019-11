Tiziano Ferro ospite a X Factor?/ “Mi sono sempre sentito un outsider”

Tiziano Ferro ospite a X Factor 13? Il cantante di Latina intanto torna alla musica con “Accetto miracoli“, il nuovissimo disco di inediti in uscita da venerdì 22 novembre 2019 in tutto il mondo. Un disco importante in cui si è messo ancora una volta a nudo raccontando gli ultimi anni della sua vita. “Da bambino sono stato bullizzato perché grasso, ero considerato sfigato perché mi piaceva studiare e volevo lavorare in radio, mentre gli altri giocavano a calcio, a me non piaceva” racconta il cantante alla stampa durante la presentazione del disco. Sin da bambino si sentiva diverso: “gli altri andavano alle feste, io per fortuna mettevo su i dischi, avevo il mixer. Ho sempre avuto un senso di inadeguatezza enorme”. A salvarlo è stata la musica come ha raccontato: “la musica, in un certo senso, mi ha permesso di sbloccare altri canali emotivi”. Oggi a quasi 40 anni e una carriera straordinaria Tiziano è più sereno rispetto al passato. “Puoi avere anche un disco di platino tra le mani, comunque mi sembrava che la mia vita a 26 anni non si evolvesse. Diventavano tutti medici e avvocati e io? Il cantante? Non mi bastava. Spostavo l’asticella sempre più in alto. A 40 anni poi arriva la consapevolezza che prima o poi la vita porterà a qualcosa. Ho imparato a non rispondere alle offese e a scrivere le canzoni. Ogni tanto faccio delle cazzate, ma quando quelle cazzate le abbracci, diventano il tuo super potere, perché non c’è niente di più forte della verità”.

Tiziano Ferro a Sanremo 2020?

Il cantante di “Sere nere” ha parlato anche della possibilità di tornare sul palcoscenico di Sanremo 2020. Una presenza che sembrerebbe certa, visto che Tiziano Ferro ha precisato: “Sanremo è come il panettone: nessuno può dirgli di no. Ci sarò, ma non so ancora bene in quale forma”. Il cantante ha poi commentato la scelta di Amadeus, che sarà conduttore e direttore artistico della 70ima edizione del Festival: “sono convinto che sarà una bella edizione. Mi fido molto di Amadeus: ama la musica, viene dalla radio, sarà un ottimo conduttore e direttore artistico”. La presenza di Ferro a Sanremo 2020 è certa, ma non come co-conduttore come ha precisato a Huffingtonpost: “non saprei neanche come si fa. Ripeto che parteciperò, ma i dettagli sono da definire. A oggi non ho ancora nemmeno incontrato Amadeus”. Parlando della musica di oggi, il cantautore di Latina si è complimentato con Ultimo: “venuto da una piccola realtà con le sue canzoni, è diventato un artista da sold out. Per me è stato la sorpresa musicale più bella dell’anno. Sento che lui è uno che ‘gioca per la mia squadra’. Ultimo è la dimostrazione che se realizzi qualcosa che è vicino alle persone, quelle ti premiano”.

Tiziano Ferro e il marito Victor: “è una persona molto generosa”

La storia d’amore tra Tiziano Ferro e Victor Allen procede a gonfie vele. “Mi sono imbarcato in una relazione con Victor che mi ha portato a un matrimonio. Vivo a Los Angeles in California, che oggettivamente non è l’America perché è come stare in una bolla di sapone, appena varcato il confine le cose cambiano drasticamente. In questo senso è la vita che ha scelto per me. Ormai la mia famiglia è lì, mi sono sposato e sto insieme con mio marito da quattro anni” ha dichiarato il cantante a Il Fatto quotidiano. Un amore che spinto il cantante di Latina al grande passo: quello del matrimonio. Parlando a Rolling Stone del marito ha detto: “lui è una persona molto generosa, ha la capacità di ascoltare, di accogliere. E di amplificare le cose buone che ho. Mi fa da prisma: dal senso dell’umorismo a ogni minimo talento, riesce a farmeli vedere come proiettati su un muro. Mi ha tolto quel vizio dell’autocritica a tutti i costi, anche quando non ce n’è bisogno. E mi è utile vedere davanti a me una persona risolta, a fuoco con la sua vita”. Un unione che presto potrebbe anche renderlo papà, visto che Tiziano non nasconde di essere pronto anche per una famiglia: I figli? È una delle cose che mi ispirano di più quando penso a me come uomo. Ora mi sento di potercela fare”.



