Tiziano Ferro/ “Perdere l’amore mi ha fatto sognare da bambino” (Techetechetè)

Tiziano Ferro tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè in onda oggi, venerdì 7 agosto 2020, su Raiuno. Il programma di video-frammenti, diventato oramai un appuntamento imperdibile da milioni di telespettatori, questa sera celebra la grande musica italiana e la voce di uno dei suoi cantautori più bravi: Tiziano Ferro. Il cantante di Latina è diventato una star a livello mondiale: i suoi brani, infatti, hanno conquistato le hit parade trasformandolo in uno degli artisti di maggior successo della storia della musica italiana. Non si contano, infatti, i successi: da “Perdono” a “Sere nere”, da “111” a “Le cose che non dici”, da “Indietro” a “Per dirti ciao” fino al recente album multiplatino “Accetto miracoli”. Intanto proprio in questi giorni l’artista di Latina ha pubblicato un post sui social mostrando il furgoncino acquistato per l’Avis di Latina con il cachet ricevuto dalla sua partecipazione in qualità di ospite a Sanremo 2020. “Non riesco ad essere nella mia Latina quanto vorrei, ma mi piace pensare che ci sia anche una mia “goccia” in quel mare di amore e di bene che Avis Latina genera ogni giorno”.

Tiziano Ferro duetta con Massimo Ranieri in Perdere l’amore

“Questa è la vettura che abbiamo potuto acquistare con la quota del cachet di Sanremo 2020 che ho destinato ad Avis. E di nuovo: Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce. E lo faccio anche oggi per ricordarvi che donare il sangue cambia le vite e questi eroi con la 𝙀 maiuscola ve lo sapranno raccontare” le parole di Tiziano Ferro. Non solo, recentemente Ferro ha anche pubblicato un nuovo singolo: si tratta della cover “Perdere l’amore”, uno speciale duetto realizzato con Massimo Ranieri in occasione del progetto “I love my radio”. Un duetto che i due avevano presentato per la prima volta proprio lo scorso febbraio sul palcoscenico dell’ariston di Sanremo. “Era il 1988 quando nel mio mangiadischi suonava anche questo 45 giri: Perdere L’Amore di Massimo Ranieri. – ha detto Tiziano Ferro – Quando l’ho vista nella lista delle canzoni celebrate in questi 45 anni di radio non ho avuto dubbi sulla scelta. È una delle canzoni che mi hanno fatto sognare di più da bambino e poi è diventata una magnifica esperienza a Sanremo 2020, quando ho potuto cantarla proprio con Massimo sul palco dell’Ariston. Perciò l’ho chiamato di nuovo per registrarla in studio e lui mi ha aiutato a rendere eterno questo mio ricordo”.



