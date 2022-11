Tiziano Ferro: “Raffaella Carrà mi ha benedetto”/ “È uscita di scena da vera diva”

Tiziano Ferro, nel corso dell’intervista speciale a Verissimo per i suoi venti anni di carriera, ha voluto ricordare Raffaella Carrà insieme alla conduttrice Silvia Toffanin. “Conoscerla per me così come per chiunque altro è stato un privilegio, un’opportunità per migliorarsi e scoprire cosa è realmente lo spettacolo. Mi ha benedetto con la sua amicizia”, ha affermato. Il cantante le ha dedicato anche una canzone nel corso della sua carriera. La celebre “E Raffaella è mia”, pubblicata nel 2006, al cui videoclip ha partecipato anche la showgirl stessa. “È un’orgoglio averla fatta star bene, ne sono quasi geloso”, ha aggiunto.

Tiziano Ferro: "Margherita e Andres felicissimi"/ "Papà da sempre, mai avuto dubbi"

La notizia della scomparsa della cantante, avvenuta il 5 luglio del 2021, ha gettato nel lutto il mondo della musica e non solo. L’icona internazionale, infatti, ha scritto pagine indelebili di storia. “Ci mancherà per sempre. Ha lasciato un grande ricordo, sapeva che sarebbe a lungo rimasta nel cuore di tutti”, ha sottolineato.

Roberto Casalino, amico Tiziano Ferro/ "Senza non sarei sopravvissuto a adolescenza"

Tiziano Ferro: “Raffaella Carrà mi ha benedetto”. La notizia della morte

Tiziano Ferro ha ammesso però di avere sofferto per non avere avuto la possibilità di salutare Raffaella Carrà prima della sua scomparsa. “Era una vera diva e come tale è uscita di scena nel massimo del suo splendore, senza dir niente, in un momento storico in cui chiunque venderebbe anche la propria madre per avere due minuti in più di notorietà”, ha ricordato il cantante.

La showgirl aveva un cancro ai polmoni, ma non aveva parlato praticamente con nessuno della malattia. È anche per questo motivo che la notizia della morte è stata un fulmine a ciel sereno. “Ce l’ho un po’ con lei perché anch’io non sapevo nulla. La sua però è stata una lezione da diva qual era. Lo spettacolo va avanti anche se qualcuno esce di scena. Rispetto la sua scelta, anche se mi ha fatto star male”.

GIULIANA E SERGIO, MAMMA E PAPÀ TIZIANO FERRO/ "Che emozione gli auguri per 19 marzo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA