Tiziano Ferro risponde a Mara Maionchi/ “Ingrato? Non capisco, ti ho sempre ringraziata: ecco il video”

Mentre si attende l’arrivo di Mara Maionchi nel salotto di Belve, attesa ospite dell’ultima diretta, è arrivata già la ‘risposta’ di Tiziano Ferro alla frecciata che la famosa produttrice gli ha rivolto e che è trapelata nei giorni prima dell’effettiva diretta. In particolare, la Maionchi ha criticato il cantante accusandolo di essere stata una persona poco riconoscente nei suoi confronti, certa che il suo grande successo sia stato legato proprio anche all’aiuto che lei gli avrebbe dato. “Tiziano Ferro”, ha accusato apertamente la Maionchi, “non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è“: una frecciata subito ritrattata sottolineando che per lei non è una cosa “importante” perché in fin dei conti la gratitudine e la riconoscenza non sono obbligatorie.

La risposta di Tiziano Ferro a Mara Maionchi: “Ti ho elogiata centinaia di volte”

Così, dopo un’intera giornata di silenzio, è arrivata poco prima dell’arrivo della Maionchi anche la risposta di Tiziano Ferro, affidata ad un post sul suo profilo Twitter (ora noto come X). “La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire ‘grazie'”, ha sottolineato il cantante, “la seconda è dire ‘scusa’”, ribadendo, rivolgendosi direttamente alla Maionchi, che “ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasione quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso?”.

Tiziano Ferro, infatti, non si capacita del perché in tutte le volte che “ci siamo incontrati: studi televisivi, concerti, camerini”, occasioni in cui “ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi”, non gli abbia mai detto nulla del suo risentimento. “Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti averi ringraziata ancora, come sempre e senza problema”, sicuramente meglio di come avrebbe fatto aprendo Google e digitando “Tiziano Ferro Mara Maionchi”, trovandosi davanti “55.000 voci contenenti entrambi i nostri nomi” senza capirne il perché. Potrebbe ricordarle tutte le interviste in cui l’ha elogiata, ma anche “i ringraziamenti nel booklet dei miei album” e le infinite citazioni su di lei, ma con classe preferisce “postare questo video” nel quale, “magari sono uno stolto”, ma (a suo avviso) c’è “un abbraccio di cuore”.

La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire “grazie”, la seconda è dire “scusa”.

La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire "grazie", la seconda è dire "scusa".

Ti sono sempre stato grato, te l'ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasione quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? Ci siamo incontrati tantissime volte: studi… pic.twitter.com/B2vC9SaorJ — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) April 30, 2024













