Tiziano Ferro è prossimo a regalare al suo pubblico nuova musica: ufficiale il passaggio alla Sugar, segnale positivo anche per Sanremo 2026?

Le intuizioni dei fan hanno trovato conferme con un vero e proprio annuncio ufficiale; nuova musica in arrivo per Tiziano Ferro, ecco svelato il motivo dell’improvvisa rimozione di tutti i post presenti nel suo profilo Instagram. La notizia emersa ieri – come vi abbiamo raccontato – aveva agitato non poco le acque intorno al cantautore originario di Latina. Già le voci a proposito di Sanremo 2026 avevano alimentato l’entusiasmo dei fan; poi, con la cancellazione dei contenuti presenti sul web, la curiosità ha raggiunto il picco.

Perchè Tiziano Ferro ha cancellato foto, video e post dal suo profilo Instagram? Una domanda letteralmente virale nelle ultime ore e che trova una risposta forse esaustiva nelle comunicazioni ufficiali – come riporta Novella 2000 – da parte della Sugar, nota casa di produzione discografica. Ad esporsi è stato Filippo Sugar, CEO dell’azienda: “Tiziano Ferro entra nel roster della nostra casa discografica! Una bellissima novità che condividiamo con felicità e orgoglio”.

Tiziano Ferro sigla un nuovo accordo con la Sugar: segnale positivo anche per Sanremo 2026?

Con un nuovo disco che manca da tempo all’appello e con i rumor insistenti a proposito di Sanremo 2026, l’annuncio di oggi è una boccata d’ossigeno per i fan di Tiziano Ferro. “Il suo ingresso in Sugar” – ha scritto sui social Filippo Sugar – “Alimenta un rapporto di lunga data che negli anni ci ha reso co-editori di molte delle sue straordinarie opere”. Ecco dunque spiegato il perchè di post, foto e video rimossi dal suo profilo Instagram: una scelta che sembrava il preludio a nuovi progetti in dirittura d’arrivo ed effettivamente, a distanza di poche ore, proprio questa tesi ha trovato conferma.

Non resta ora che attendere i prossimi lavori di Tiziano Ferro che, con il passaggio alla Sugar, chissà che non decida di accettare anche la possibilità di mettersi in mostra sul palco per antonomasia: l’Ariston, a Sanremo 2026.