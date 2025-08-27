Silenzio social e profilo svuotato: l’indizio che fa sognare i fan, Tiziano Ferro pronto a un clamoroso ritorno?

Tiziano Ferro torna a fare musica? Il celebre cantante ha passato almeno due anni di assoluto silenzio, e il suo ultimo tour risale al 2023. Tante le domande che si sono fatti i fan in questo periodo, anche perchè l’artista ha deciso di fare tabula rasa pure sui social cancellando foto, post, biografia e storie in evidenza. Cosa sta succedendo? Due anni fa si trovava a Latina per incontrare il suo pubblico, ma dopo l’annuncio del divorzio dal marito Victor Allen, si è chiuso in un religioso silenzio.

Anche se i fan sono venuti a sapere del divorzio solo a marzo 2024, Tiziano Ferro e l’ex avevano interrotto il rapporto molto prima. Da quel momento si è dedicato alla promozione del suo libero intitolato “La felicità al principio” e si è ritirato con i due figli Andres e Margherita negli Stati Uniti, forse per riprendere in mano la sua nuova vita. Insomma, il cantante poi è sparito dai radar e l’ultimo segnale social risale all’annuncio del duetto con Elodie, “Feeling“, con un post di novembre 2024.

Tiziano Ferro concorrente di Sanremo 2026? Il sospetto sul rebranding e l’addio a Fabrizio Giannini

Si sta parlando tanto anche del fatto che Tiziano Ferro potrebbe finalmente salire sul palco di Sanremo 2026 come Big, per la prima volta in assoluto e si ipotizza che questo continuo silenzio sia un segnale ben chiaro: il cantante si starebbe preparando per il Festival. Un’altra ipotesi è che l’artista stia effettuando una vera e propria operazione di rebranding dato che ha azzerato tutte le sue informazioni sui social. Da non dimenticare la fine della collaborazione con Fabrizio Giannini, il suo storico manager da cui si è staccato nel 2024 dopo 20 anni di lavoro insieme. Insomma, orecchie e occhi aperti: Tiziano Ferro ha sicuramente qualcosa in serbo per il pubblico!

