Tiziano Ferro torna sui social dopo l’addio a Victor Allen/ “Sognavo uno scenario diverso ma…”

Tiziano Ferro dopo la rottura con Victor Allen: il ringraziamento ai fan

Tiziano Ferro è tornato a parlare sui social, a distanza di due settimane dall’annuncio su Instagram della separazione dal marito Victor Allen. Le pratiche del divorzio sono ormai avviate e l’idillio d’amore della coppia, che pareva indistruttibile agli occhi dei numerosi fan, è ormai destinato ad un amaro titolo di coda. Il cantante, inoltre, si è detto impossibilitato a fare ritorno assieme ai suoi figli in Italia, dove avrebbe dovuto tenere una serie di incontri per la presentazione del suo primo romanzo.

Ora, a distanza di due settimane da quell’annuncio, l’artista ha condiviso una nuova foto su Instagram con un lungo messaggio, in cui ringrazia tutti per la valanga d’affetto ricevuta in questo delicato periodo: “Sono fortunato. Non ho mai conosciuto la vera solitudine. Pure qui, a decine di migliaia di chilometri da chi mi conosce davvero, ho sentito l’abbraccio potente che solo i veri amici sanno concederti“.

Tiziano Ferro e il primo romanzo: “Sognavo uno scenario diverso“

Tiziano Ferro, inoltre, ricorda quanto sia importante questa prima settimana di ottobre, che inaugura l’uscita del primo romanzo da lui scritto: “Questa è una settimana speciale per me: esce il mio primo romanzo. Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita ma non importa. La valanga d’affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore. E quello, adesso, è tutto ciò di cui ho bisogno. Vi voglio bene!“.

Il cantante ripara così i cocci della rottura da Victor Allen ed è pronto a dedicarsi, anima e cuore, alla nascita del suo primo romanzo. Anche se la priorità resta sempre il bene per i due figli, come rivelato nel post Instagram che annunciava l’addio ad Allen: “È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita“.

