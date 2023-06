Tiziano Ferro vittima di insulti omofobi/ “Mi gridò ‘brutto fr***o, avrei voluto sbranarlo”

Tiziano Ferro, lettera contro l’omofobia: le sue parole

Tiziano Ferro, si esibito il 24 giugno allo Stadio Olimpico di Roma con i suoi più grandi successi. Durante l’evento musicale, però, ha approfittato per leggere al pubblico una lettera contro l’omofobia: “Volevo leggere una cosa che non riguarda semplicemente o esclusivamente la discriminazione sentimentale, riguarda tantissimi gradi di discriminazione con i quali dobbiamo combattere ogni giorno. Volevo salutare i miei amici di Milano che staranno festeggiando. Detto ciò volevo leggere questo passaggio, potete anche cambiare gli aggettivi perché la sostanza non cambia.”

Tiziano Ferro svela di essere stato vittima di un episodio di omofobia alcuni anni prima: “Un paio d’anni fa un ragazzo sorpassandomi da destra mi gridò ‘brutto fr***o‘ schizzando via come perfetto codardo che era. Che poi è la cosa che mi rende maggiormente rabbioso di fronte a questi soggetti che hanno tutti un elemento in comune: la vigliaccheria” afferma l’artista.

Tiziano Ferro: “Se avessero un minimo di dignità”

Tiziano Ferro, dinanzi al vasto pubblico di Roma venuto appositamente per assistere al suo concerto, ha raccontato un episodio che lo vede vittima di omofobia. L’artista si è soffermato sulla “vigliaccheria” che l’omofobo ha dimostrato scappando via dopo averlo insultato.

“Perché io paradossalmente sarei anche in grado di rispettare gli omofobi, gli odiatori, se avessero un minimo di dignità di fermarsi, guardarmi negli occhi e attendere le conseguenze dei loro insulti” ha affermato Tiziano Ferro: “Invece no, un’offesa gratuita, volgare e pubblica, poi la fuga. Io avrei voluto sbranarlo, ridurlo a terra e poi infierire, restituire le offese, urlando forte per aggiungere il terrore al dolore, terminare solo quando avrei visto quell’idiota della peggior mortificazione: essere umiliato, non f***io. Non sarei scappato, sarei rimasto lì a guardare quell’individuo con attenzione e magari anche con compassione, per ricordargli una volta per tutte come è fatto un uomo. Poi ha concluso: “Prendetevi la vostra vita ragazzi qualunque essa sia, diventate ciò che volete e non ciò che gli altri vi impongono”.

