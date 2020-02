Tiziano Ferro vs Fiorello/ Sanremo 2020: “Statte zitto” poi si scusa con un biglietto

Nervosismo al Festival di Sanremo 2020, anche se le cose stanno andando bene. Tiziano Ferro durante la seconda serata ha fatto capire di non aver gradito di essere andato in scena tardi, quindi ha sparato una mezza battuta («#Fiorellostattezitto»), che non è stata la massima espressione di eleganza. Può averla detta senza cattiveria, del resto le serate sanremesi sono maratone, ma ha colpito nel segno. Ma se gli ascolti stanno andando bene è anche merito di Fiorello, che ha costruito uno spettacolo in grado di conquistare il pubblico, anche se lungo. Sono stati registrati numeri da record (lo share non era così alto dal 1995), e Tiziano Ferro è parte di questo successo, quindi poteva esserne maggiormente entusiasta. Invece si è reso protagonista di un caso che vede coinvolto appunto anche Fiorello. La sua battuta in diretta non deve essere piaciuta al “collega”, considerando la reazione successiva di Tiziano Ferro…

SANREMO 2020, TIZIANO FERRO CONTRO FIORELLO POI SI SCUSA MA…

In serata, infatti, Tiziano Ferro con una “storia” su Instagram ha chiesto scusa a Fiorello. Il cantante ha fotografato un biglietto, scritto in stampatello, che ha lasciato in camerino a Fiorello. «Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere, sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con le parole di Me lo prendi papà su una mia canzone e in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici». E poi ha aggiunto: «Sono rammaricato torno a fare il cantante». E quindi ha concluso: «Scusa la scrittura ma in corsivo faccio pure più schifo». La toppa però è peggio del buco, perché così Tiziano Ferro ha confermato che c’è stato del nervosismo. Avrebbe potuto risolvere la questione privatamente, invece ha gettato benzina sul fuoco. Lo stesso Amadeus aveva definito la sua battuta infelice. Ma anche questo forse serve al Festival di Sanremo.

Intanto Tiziano Ferro pubblica su Instagram la lettera di scuse a Fiorello per la battuta di ieri sera che, davvero, per me era una battuta che è stata fin troppo ingigantita. #Sanremo2020 pic.twitter.com/T16TDUVPWo — Mario Manca (@MarioManca) February 6, 2020





