Tiziano Gravier, figlio Valeria Mazza/ Promessa dello sci: “Ho conosciuto Tomba…”

Sarà per via del nome che suona italiano o per il suo sorriso particolarmente amichevole, sta di fatto la modella argentina Valeria Mazza, per l’Italia è quasi una di famiglia. Dal suo matrimonio con Alejandro Gravier sono nati la bellezza di 4 figli. Il secondo, Tiziano, oggi ha 17 anni ed è una promessa dello sci: dopo le due vittorie nel trofeo Borrufa ad Andorra nella categoria under 16, si prepara a rappresentare l’argentina ai Giochi olimpici della gioventù di Losanna, nel 2020. “È un grande orgoglio e una responsabilità che mi piace assumere”, rivela intervistato tra le pagine di Chi. Tiziano è in Europa ad allenarsi, sta per finire il liceo, e poi studierà economia, sulle orme del padre, popolare imprenditore. È un ragazzo timido, ma particolarmente determinato, cresciuto con amore, ma anche con l’abitudine a ragionare per obiettivi, tralasciando le distrazioni. Su Instagram, compare con una ragazza, la sua fidanzata, una bella fanciulla della sua stessa età.

“Sono due anni che trascorro sei mesi l’anno sulla neve, fra l’Argentina e l’Europa. La scuola e i professori mi hanno permesso di studiare a distanza. A casa mia vale la legge “prima lo studio e poi il resto”. Dopo le superiori studierò economia digitale all’Università di San Andrés”, racconta intervistato da Chi. Poi svela il rapporto con l’Italia: “Vengo da voi da quando sono nato e conservo bellissimi ricordi: ho molti amici, parlo la vostra lingua, adoro l’Italia e vengo sulle vostre montagne ad allenarmi. So che mia mamma è molto amata e coccolata e questo è ancora più bello”. E sul suo cognome famoso racconta: “Se mi pesa? All’inizio mi dava fastidio quando mi chiedevano se fossi il figlio di Valeria Mazza, da piccolo mi facevano paura i paparazzi, una sera erano così tanti fuori da un ristorante di Milano che non ci si poteva muovere”. In ultimo, svela di avere conosciuto degli sciatori italiani: “Certo, ho conosciuto Alberto Tomba grazie ai miei genitori, lui è un mito, abbiamo parlato di sci ed è stato un grande esempio per noi piccoli sciatori. Poi ho conosciuto tanti componenti della Nazionale maschile e femminile italiana a Ushuaia, in Argentina, dove si allena anche la nostra squadra. Tante volte ci fermiamo a guardarli perché impariamo da loro”.

