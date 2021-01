TKKG Intrepidi detective/ Su Rai 2 il film con Emma Luise Schimpt

TKKG Intrepidi detective andrà in onda oggi, domenica 3 gennaio, alle ore 15.40 su Rai 2. Film di avventura per ragazzi prodotto nel 2019 in Germania, con la regia di Robert Thalheim, il quale ha scritto la sceneggiatura insieme a Peer Klehmet. Si tratta di un episodio tratto dalla saga letteraria per ragazzi che vede protagonisti un gruppo di piccoli detective. Il cast è composto da giovani attori: Ilyes Mountaoukkil veste i panni di Tim, l’adolescente protagonista, mente i suoi amici e compagni di college sono interpretati da Emma-Luise Schimpt (Gaby), Manuel Santos Gelke (Kalrl), Lorenzo Germeno (KloBchen). Nel cast ci sono anche Phil Laude, Tom Schilling, Mai Doun Kieu e molti altri.

TKKG Intrepidi detective, la trama del film

Ecco la trama di TKKG Intrepidi detective. Tim è un ragazzo adolescente, un pò problematico. Nonostante sia molto intelligente e non ha alcuna difficoltà negli studi, spesso, piuttosto che trascorrere la mattina tra le lezioni a scuola, preferisce raggiungere un gruppo di giovani che fanno graffiti in giro per la città. Un giorno la madre gli dà una notizia che cambierà radicalmente la sua quotidianità: è vincitore di una borsa di studio presso un prestigioso collegio. Così, in serata si trova già nel nuovo istituto.

Qui conosce Willi, soprannominato Klösschen, un ragazzo appartenente ad una ricca famiglia. I due non vanno molto d’accordo, Willi non vuole neanche condividere la sua stanza con Tim. Che Willi sia figlio di genitori molto ricchi mentre Tim appartenga ad una famiglia modesta è solo una delle circostanze che sembrano rendere incompatibili e incredibilmente diversi i due ragazzi. Eppure, ben presto si troveranno a collaborare e a condividere le loro giornate. Saranno, infatti, una serie di strani eventi sospetti a incuriosire i ragazzi tanto da spingere Tim, Willi e altri compagni di scuola ad indagare insieme come dei detective.

Durante le loro avventure Tim e Willi scopriranno di avere molte cose in comune, al contrario di quanto pensavano e ben presto stringeranno amicizia. Tra gli eventi sospetti su cui i due giovani e i loro amici indagheranno vi è il misterioso furto di una preziosa statua e perfino il rapimento del padre di Willi.



