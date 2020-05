Tobia Antonio Giordano, chi è/ Figlio Imma Polese: “mi piace cucinare” (Seconda vita)

Pubblicità

Tobia Antonio Giordano è il figlio di Donna Imma Polese protagonista dell’ultima puntata di “Seconda vita”, il talk show di Gabriele Parpiglia trasmesso su Real Time. In questa ultima puntata il giornalista si occuperà proprio di Donna Imma Polese, figlia del Boss delle Cerimonie, e del figlio Tobia. Il ragazzo è il primogenito di Donna Imma Polese e del marito Matteo Giordano, nonché nipote di Don Antonio Polese, l’ex boss delle Cerimonie. Tobia è diventato famoso grazie al programma cult di Real Time, anche se a differenza del nonno e della madre sembra essere intenzionato a seguire una strada diversa. Dopo aver conseguito il diploma, il ragazzo si è iscritto all’università Federico II di Napoli come ha segnalato sulla sua seguitissima pagina Facebook. Non solo, Tobia è un grandissimo appassionato di musica e tre anni fa ha debuttato nel mondo della discografia con il primo singolo “Popolare”.

Chi è Tobia Antonio Giordano, il figlio di Donna Imma Polese

Non solo il figlio di Donna Imma Polese del Boss delle Cerimonie, Tobia Antonio Giordano è anche un aspirante cantante. Conosciuto anche con lo pseudonimo #Tag, che altro non è che l’acronimo del suo nome, Tobia è molto seguito anche suoi social in particolare Instagram dove ha un seguito di quasi 20mila follower. Su Instagram Tobia condivide moltissime foto della sua vita privata e del suo quotidiano tra cui anche alcuni scatti in compagnia dell’amatissima mamma Imma. L’ultima risale al giorno della festa della donna: il ragazzo ha postato due foto con la mamma con tanto di didascalia “Auguri alle donne, in particolare alla mia” che è stata molto apprezzata dai suoi follower. Tantissimi i commenti, come quello di una ragazza che gli ha scritto: “siete bellissimi. Hai una mamma dalla grande forza ed un padre dalla grande eleganza e cortesia. Questo traspare dalla TV”. Dalle foto pubblicate su Instagram, Tobia è legatissimo a tutta la sua famiglia visto che pubblica tantissime foto con loro, tra cui spunta anche quella con la nonna confessando: “mia nonna cucina ogni giorno per la mia famiglia e sapete anche che cucina molto bene! Quel che non sapete è che anche a me piace cucinare ed ogni tanto aiuto la nonna nella preparazione dei piatti”.



