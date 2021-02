Tobia e Nina, chi sono i figli di Francesco Sarcina?/ “Due madri diverse ma…”

Francesco Sarcina torna in tv a Oggi è un altro giorno e a quel punto potrebbe alzare il velo sulla sua famiglia allargata in quanto padre di due figli, i piccoli Tobia e Nina Sarcina, ma, soprattutto, frutto di due amori ben diversi. Il primo, Tobia, che dovrebbe avere tredici, figlio nato da una precedente relazione, e la seconda Nina, nata dal suo matrimonio con Clizia Incorvaia, ora sua ex dopo il presunto tradimento di lei con Riccardo Scamarcio e la scia di polemiche arrivata dopo. Francesco Sarcina comunque continua ad essere al fianco dei suoi figli, come può, e li loda anche sui social dove, proprio nei giorni scorsi, ha avuto modo di fare una dolce dedica a Tobia in occasione del suo compleanno: “Penso che una foto vecchia si possa mettere. Una foto per raccontare una storia incredibile, una storia infinita, quella di un padre. Perché diventare papà non é mica così ovvio solamente perché ti nasce un figlio”.

Tobia e Nina Sarcina, chi sono i due figli di Francesco Sarcina?

Di loro non si sa molto e non si sono molto visti in giro e sui social proprio per via della loro tenera età ma quello che sembra certo è che entrambi siano il motore nella vita di Francesco Sarcina che dopo la fine della sua relazione con Clizia Incorvaia, commentava: “Bisogna andare avanti, per i figli e per chi ama la tua musica. È difficile, certo. Ma quando superi, sei più forte di prima.. Loro sono la cosa più bella che ho, per loro farei di tutto”. Siamo sicuri che qualcosa in più la scopriremo proprio nel pomeriggio quando sarà nel salotto di Serena Bortone.



