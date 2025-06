Tobia Righi e lo speciale rapporto con Lucio Dalla: "Era considerato suo padre". La musica e l'amore per il Bologna li ha uniti

Nel corso della sua vita, Lucio Dalla ha avuto la fortuna di costruire uno speciale legame con Tobia Righi, una persona centrale e fondamentale nella sua vita. Il manager è stato in pratica l’ombra del cantante bolognese, che fino al 2012, anno della morte di Lucio, ha vissuto con il collega una speciale amicizia ancora prima del legame professionale. A unirli, oltre alla passione per la musica, anche l’amore per il Bologna, la squadra del cuore di entrambi. In una vecchia intervista ripresa da Il Resto del Carlino, Tobia Righi ha raccontato quanto fosse forte il legame dei due con la società rossoblu: “Vincemmo e Lucio era emozionato come poche volte. Disse: ‘Io e te faremo sempre l’abbonamento allo stadio. Se uno dei due dovesse morire, l’altro continuerà a farlo per entrambi” ha raccontato il manager.

Poi venne la musica, con Tobia Righi che è stata il compagno di viaggio per praticamente tutta la carriera di Lucio Dalla. Tanti consigli giusti, sfide e momenti delicati affrontati insieme, un sodalizio speciale rimasto negli annali della musica e nel cuore di entrambi.

Tobia Righi e il legame con Lucio Dalla

In molti hanno raccontato il legame tra Tobia Righi e Lucio Dalla come quello tra “un padre e un figlio“. In una vecchia intervista Tobia Righi ha raccontato un aneddoto riguardo al cantante bolognese, tornando indietro con la memoria:

“Venne chiamato dall’Antoniano per cantare assieme ai bambini. Lo accompagnai io, mi ricordo che c’era anche sua madre che volendo vedere il suo Lucio da vicino, si è inciampata in un gradino” ha raccontato Tobia riguardo a un evento andato in scena lontano da casa.