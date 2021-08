Tobias Topic al Battiti Live 2021/ Carriera in crescita e l’approdo in Italia

Tobias Topic, una carriera in salita e il trionfo in Italia

Topic, il dj tedesco da record, è uno dei protagonisti del Battiti Live 2021. Si è fatto amare, in Italia, per il suo singolo “Breaking me” che nel 2020 ha ottenuto il triplo platino d’oro. Il singolo, inoltre, è stato il secondo brano più suonato nelle radio italiane. A questo primo successo nel nostro paese, ne seguono di più ampi nella sua nazione di origine, la Germania, e oltremare. Questo 2021, allo stesso modo, vede Topic pronto a scalare le classifiche. Sta avendo, infatti, un grande successo con il suo nuovo brano “Chain my heart”, questa volta in collaborazione con Bebe Rexha, cantante e compositrice statunitense, nominata ai Grammy. Non è la prima volta che il dj collabora con artisti di grande calibro, come Lil Baby, con il quale aveva collaborato per “Why do you lie to me”. Insomma, parliamo di una carriera in crescita per un dj con numeri da record in un solo anno. Attualmente anche Topic, come molti artisti, si prepara a ripartire con le esibizioni live e sono già pubbliche le date dei suoi concerti che, da luglio ad ottobre, animeranno numerose città. Non mancano le date italiane: l’11 agosto Topic sarà a Panarea per il Raya Summer Festival e l’11 settembre ad Annone di Brianza.

Battiti Live 2021/ Diretta Italia1 e scaletta: Noemi top con Carl Brave (4a puntata)

Riserbo e fama, la vita privata e i grandi successi di Tobias Topic ‘dj Topic’

Nella sua vita privata, il dj Topic, è riservato e lascia tutto all’immaginazione, soprattutto riguardo alla sua vita sentimentale. Dal suo account Instagram, seguito da quasi 200 mila persone, infatti, è chiaro che abbia una compagna di vita, con la quale pubblica spesso foto di coppia. Non è, però, ben chiaro di chi si tratti e poco si sa di questa storia d’amore. Probabilmente la scelta del cantante è di non fare pubblicità alla sua vita privata. Da poco, inoltre, ha partecipato a Tomorrowland Around the World, la versione digitale del famoso festival di musica elettronica che dal 2020 si è reinventato in questa forma, dopo che non gli è stato permesso neanche nel 2021 di riprendere dal vivo a causa della pandemia. Topic, quindi, è lo pseudonimo di Tobias Topic. Il dj è nato a Solingen, in Germania nel 1992. Il primo successo è arrivato nel 2015 con il singolo Home, in collaborazione con Nico Santos, inserito nel suo primo album in studio, Miles. Di recente ha, poi, rilasciato una intervista a Radio Web Italia, proprio riguardo al suo nuovo singolo con Bebe Rexha, nella quale ha parlato della nascita di questa collaborazione: “durante la creazione del pezzo, ho subito notato che serviva una donna forte con una grande voce e personalità. Con alcune melodie immagini subito la persona con cui vorresti collaborare. Bebe Rexha mi ha colpito all’istante”.

THE KOLORS/ "La nostra visione di musica è basata sulla sincerità" (Battiti Live)

Ecco il suo ultimo successo, il video

LEGGI ANCHE:

Elettra Lamborghini/ Gag a Battiti con Alan Palmieri: "a pistola sei messo bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA